Reedel on sooja kuni 23 kraadi

Ka homme kujundab meie ilma Baltimaid kattev madalrõhuala, mis liigub aeglaselt lõuna poole. Kui öö hakul on veel kohatisi vihmahooge, siis pärast südaööd sajud lakkavad ja taevas muutub selgemaks.

Päeval jääb Eesti madalrõhuala põhjaserva ning alates keskpäevast liiguvad kohatised sajuhood lääne suunal üle Eesti. Õhusoe tõuseb kuni 23 kraadini. Laupäeva pöördub madalrõhuala üle Valgevene itta ning Eesti jääb selle loodeserva. Hommikul hakkab ida poolt saabuma soojemat õhku. Ilm on mitmel pool sajune ja päeval on ka äikest.

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja paiguti sajab hoovihma, pärast südaööd on taevas selgem ja ilm sajuta. Ja kohati udutab. Puhub idakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 9 kuni 15 kraadi.

Hommik on selge ja vähese, Ida-Eestis kohati vahelduva pilvisusega. Sadusid oodata pole, aga paiguti on uduvine. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 1 kuni 7 m/s ning õhusoe jääb vahemikku 13 kuni 17 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub nõrk idakaare, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul, puhanguti 10 m/s ja sooja on 18 kuni 23 kraadi. Õhtu aga on vähese ja vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab hoovihma ning puhub nõrk kirde- ja põhjatuul. Sooja on kuni 21 kraadi.

Laupäeva öösel jõuavad Ida-Eestisse vihmapilved ja päeval on sadusid ka Lääne-Eestis. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul ning öösel on sooja 12 kuni 16, päeval 20 kuni 26 kraadi, rannikul kohati 18 kraadi. Pühapäevane õhusoe tõuseb veel paari kraadi võrra. Öösel ja hommikul on vihma võimalus väike, kuid pärastlõunal võib mitmel pool hoovihma tulla, väiksem on sajuvõimalus Põhja-Eestis.

Esmaspäeva öö ja hommik on peamiselt sajuta ning päeval rabistab mõnes kohas hoovihma. Sarnane ilm tuleb ka teisipäeval.