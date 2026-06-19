Kreml: oleme avatud dialoogiks Euroopaga, kuid ei aktsepteeri ultimaatumeid

Venemaa teatas reedel, et on avatud dialoogiks Euroopa riikidega, kuid ei aktsepteeri ultimaatumeid. Avaldus tuli ajal, mil üha enam on märke sellest, et Euroopa Liit võib pärast pikka diplomaatilist pausi hakata taas otsima kontakte Moskvaga.

"Eurooplastel on väga tõsine väärarusaam. Nad eeldavad, et läbirääkimisi Venemaaga tuleb pidada jõupositsioonilt ning Venemaa nõrkusele tuginedes. See on suurim viga. Selline jutt ei vii kuhugi," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele.

"Kas see tuleneb Euroopa ebapädevusest, valeinfost või rumalusest? Me ei tea täpselt, kuid see on fakt," lisas ta.

Venemaa president Vladimir Putin on varem öelnud, et on valmis Euroopa valitsustega kõnelusi pidama, kuid esimese sammu peavad tegema eurooplased, sest just nemad katkestasid suhted.

Euroopa Liit on pärast Ukraina-vastase täiemahulise sõja algust kehtestanud Venemaale 20 sanktsioonipaketti.

Muutused Euroopa hoiakus

Pärast enam kui aasta kestnud kõrvalehoidmist ja konflikti lahendamise jätmist USA presidendi Donald Trumpi diplomaatiliste jõupingutuste hooleks on Euroopa Liit hakanud ettevaatlikult Moskvale lähenema.

Euroopa Ülemkogu presidendi Antonio Costa büroo kinnitas kolmapäeval, et viimastel nädalatel on Kremliga loodud "lühikesi kontakte diplomaatilisel tasandil", et avada suhtluskanaleid.

Austria kantsler Christian Stocker ütles neljapäeval väljaandes Financial Times avaldatud intervjuus, et Euroopa Liit peaks kasutama Ukraina rahukõneluste ümber tekkinud "hoogu" ning liikuma edasi jõupingutustega, et taastada läbirääkimised Putiniga.

Peskov sõnas, et Venemaa on valmis rääkima, kui teisel poolel on soov pidada sisulist dialoogi, "mitte moraliseerida või eriti veel esitada ultimaatumeid".

Samas tõi Costa algatus Brüsselis toimunud EL-i liidrite tippkohtumisel esile erimeelsused. Osa liikmesriike leidis, et algatust ei olnud nendega kooskõlastatud ning Euroopa Liit peaks keskenduma hoopis Venemaale suurema surve avaldamisele.

Ukraina jätkab droonirünnakuid sügaval Venemaa territooriumil

Ukraina väidab, et on sõjas initsiatiivi enda kätte haaramas tänu intensiivistunud droonirünnakutele sügaval Venemaa territooriumil. Rünnakute sihtmärkideks on olnud sadamad, naftatöötlemistehased ja muu strateegiline taristu.

Moskva lükkab sellised väited tagasi ning kinnitab, et jätkab sõjategevust seni, kuni tema eesmärgid on saavutatud või leitakse diplomaatiline lahendus.

Moskva oblasti kuberner teatas reedel, et päev varem pealinna ja selle ümbrust tabanud ulatuslikus Ukraina droonirünnakus hukkus kaheksa-aastane tüdruk. Sadade droonidega korraldatud rünnak süütas teist korda kolme päeva jooksul Moskva kaguosas asuva suure naftatöötlemistehase.

"Tõepoolest, droonirünnakud jätkuvad. Nende tagajärgede leevendamiseks rakendatakse vajalikke meetmeid," ütles Peskov.

Küsimusele, kas Putin on näinud põleva rafineerimistehase kaadreid, vastas Peskov, et ajakirjanikud võiksid vaadata pilte Ukraina linnadest, mida Venemaa väed on rünnanud.

"Need löögid jätkuvad," lisas ta.