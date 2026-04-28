Tallinn taastab trolliliikluse Haaberstisse ja laiendab Lasnamäele

Tallinna linnavalitsus andis linnale kuuluvale Tallinna Linnatranspordile (TLT) korralduse alustada trollitaristu projekteerimisega Paldiski maanteele ja Laagna teele, et luua eeldused trolliliikluse laiendamiseks.

Tallinn kavatseb taastada trolliliikluse Haabersti suunal ning panna trollid käima ka Lasnamäele. Tallinna linnavalitsus teatas juba mullu augustis, kui otsustati kasutada lepingujärgset optsiooni ning osta kevadel ja suvel Tallinna saabuvatele 40 akutrollile lisaks 30 trolli.

Tallinna transpordivaldkonna abilinnapea Joel Jesse sõnul on tegemist loogilise ja vajaliku jätkuga trolliliikluse uuendamisele. "Trolliliikluse taasavamine Tallinnas ei piirdu ainult olemasolevate liinide taastamisega, vaid liigub edasi ka uute liinide loomise suunas. Uued liinid annavad võimaluse pakkuda linlastele paremaid ühendusi erinevate linnaosade vahel," ütles Jesse.

Uus trollitaristu rajatakse Paldiski maanteele ja Lasnamäele Laagna teele, Rahu teele ehitatakse lõppjaam ja laadimistaristu, mille valmisaeg on kavandatud 2030. aastasse.

Lisaks kavandatakse perioodil 2028 kuni 2030 60 uue trolli soetamist.

Trolliliikluse arenduse kogumaksumus on 76,8 miljonit eurot, millest 51,9 miljonit eurot tuleb Euroopa Liidu moderniseerimisfondi vahenditest.

Suvel hakkavad trollid Tallinnas taas käima viiel liinil: Mustamäe-Kesklinn (nr 81 ja nr 83), Mustamäe-Balti jaam (84 ja 85) ja Mustamäe-Kopli (72).

Kesklinna ja Haabersti vahel käis aastani 2016 trolliliin nr 6 ning Balti jaama ja Haabersti vahel nr 7. Aastani 2000 käis kesklinna ja Haabersti vahel veel üks trolliliin, nr 8. Lasnamäel pole trolliliine varem olnud.

Jesse ütles märtsis intervjuus ERR-ile, et linn on mõtlemas Õismäe trolliliinide taastamisele ning liinile, mis viiks Lasnamäele kanali lõppu.

"Viis liini tuleb sel suvel, aga edasise jaoks oleme kliimaministeeriumiga koostööd tegemas, et saada raha Euroopa Liidu moderniseerimise fondist. Ootame tagasisidet, kas Paldiski maanteele ja Laagna teele trolliliinide rajamisele on võimalik saada kaasrahastust," lausus ta.

Jesse ütles ka, et trolliliini loomine Lasnamäele ei välista sinna tulevikus trammiliini rajamist, sest tramm hakkaks liikuma Lasnamäele Kadrioru poolt mööda Narva maanteed ning jõuaks samuti välja Rahu teele.

Tallinn võttis 2024. aasta sügisel trollid käigust ära, sest need olid juba nii kehvas seisus, et poleks tõenäoliselt talve liikluses enam üle elanud.