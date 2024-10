Trollid tegid Tallinnas senisel kujul oma viimased sõidud

Tallinn on Eestis ainus linn, kus on trollid ja trammid. Kui trammid vuravad Tallinna tänavatel edasi ja kavas on ka uusi liine ehitada, siis trollid lõpetavad oktoobriga senisel kujul oma sõidud igaveseks.

Tallinnale nii iseloomulikest trollidest saab ajalugu – 31. oktoobril sõidavad nad Tallinna teedel viimast korda.

"Öeldakse, et trolli eluiga on umbes 15 aastat. Meie trollid kahjuks on 18 kuni 20 aastat vastu pidanud. /.../ Nali naljaks, aga kui reisija oleks vaja punktist A punkti B viia ja vesi sulle pähe sajab või konts läbi põranda läheb, siis tegelikult kindlasti see ei ole see teenus, mida Tallinna linnatranspordi amet (TLT) pakkuda tahaks. Üks ajastu saab kahjuks või õnneks tõesti otsa," rääkis TLT juht Kaido Padar.

Linnapildist kaovad nii sinised sarvilised kui ka elektrivõrgurägastik kesklinna teede kohal. Kahe aasta pärast naasevad liinile küll akutoitel trollibussid, ent need ongi pigem bussid, sest nad sarvi ega kontaktvõrku enam ei vaja.

Ukrainlane Vladimir viis "Aktuaalse kaamera" oma viimasel sõidul viienda liini trolliga Mustamäelt Balti jaama.

"Kahju on, muidugi! Ma ikka juba mõnda aega olen seda tööd teinud, olen sellega harjunud ja kolleegid on toredad. Mulle meeldib see töö," rääkis ta.

Lisaks linnapildile muutub ka 120 trollijuhi elu. Üle poole neist õpib ümber bussijuhiks, mis muu hulgas tähendab tagurdama õppimist. Ent kolmandiku jaoks jäid 31. oktoobri sõidud päris viimasteks. Nukrad on nii ühed kui ka teised.

"Nüüd, see hetk ma töötasin neli aastat ja ühe kuu. Aga 1979. aastal, kui ma tulin kroonust, ma töötasin ka trollijuhina. Pärast läks 40 aastat mööda, ma tulin tagasi ja nüüd on jälle läbi. Ma loodan, et kolmas katse tuleb ka paari aasta pärast," rääkis Sergei.

"Mul ei ole vahet, kas sõita trolli või bussiga, mul on kurb, et meil on nii toredad inimesed ja nüüd me kõik läheme laiali. Nii et see on kõige kurvem," lisas ta.

Kuigi ka Olga õpib bussijuhiks ümber, jääb ta oma trolliliini taga igatsema.

"Viimane tööpäev ja viimane liiniring. Kõik, koju ära. Kurb. Nagu oleks lähedase inimese kaotanud," sõnas ta.

Proua Saima on mustamäelasena ka põline trollisõitja. Tal on trollide kadumise pärast kahju ja tema hinnangul on trolliga toredam sõita kui bussiga.

"Hea lihtne liikuda. /.../ Ma olen harjunud," ütles ta.

Õhtul laseb ka viimane liinilt tulev troll oma sarved alla. 1. novembrist asendavad teda juba bussid.

Järgmisel aastal täitunuks trolliliiklusel Tallinna tänavatel 60 aastat.