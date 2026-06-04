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Rahandusministeerium piirab ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate infole

Eesti
Äriregister.
Äriregister. Autor/allikas: ERR
Eesti

Tulevikus ei saa enam iga huviline äriregistrist ettevõtete tegelikke kasusaajaid vaadata, sest rahandusministeeriumis ette valmistatav muudatus näeb selle võimaluse ette ainult asutustele, kellel on seda tarvis oma ülesannete täitmiseks, ning isikutele, kes suudavad oma huvi põhjendada.

Rahandusministeerium teatas, et valmistab ette muudatusi tegelike kasusaajate andmekogu (TEKSA) kasutamises ning edaspidi ei ole need andmed enam kõigile vabalt kättesaadavad nagu praegu.

Rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi põhjendas muudatust vajadusega leida parem tasakaal läbipaistvuse, rahapesu tõkestamise ja inimeste eraelu kaitse vahel.

"Tegelike kasusaajate andmed peavad olema kättesaadavad neile, kes neid oma ülesannete täitmiseks või rahapesu tõkestamiseks vajavad, kuid ei pea olema põhjendamatult kõigile avalikud," ütles Liivamägi.  

Muudatused tulenevad Euroopa Liidu uuest rahapesu tõkestamise õigusraamistikust ja Euroopa Kohtu praktikast, mille kohaselt ei ole tegelike kasusaajate andmete piiramatu avalik kättesaadavus põhjendatud.  

Praegu saab tegelike kasusaajate andmeid e-äriregistris vaadata igaüks. Euroopa Liidu uus õigusraamistik näeb aga ette, et edaspidi põhineb ligipääs konkreetsetel alustel.   

Uue korra järgi saavad tegelike kasusaajate andmeid kasutada pädevad asutused oma seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, kohustatud isikud klienditundmise ja hoolsusmeetmete täitmiseks ning isikud, kes suudavad põhjendada oma õigustatud huvi konkreetsete andmete vaatamiseks. Nendele isikutele jäävad tegelike kasusaajate andmed e-äriregistri portaalis tasuta kättesaadavaks.  

Tegelike kasusaajate andmed aitavad mõista, kes tegelikult äriühingut kontrollib. Need andmed on vajalikud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel, klienditundmise kohustuste täitmisel ning järelevalves.

Muudatused andmekogu kasutamises hakkavad kehtima 10. juulil ja alates sellest ei näe autentimata kasutajad enam tegelike kasusaajate andmeid.

Kui isikul puudub juurdepääsuõigus tegelike kasusaajate andmekogule, saab ta esitada taotluse ja põhjendada, miks tal on vaja tegelike kasusaajate andmeid vaadata.   

Toimetaja: Karin Koppel

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