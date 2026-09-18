X!

Eriarstiks õppijate arv tegi tänavu rekordi

Eesti
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Sel sügisel alustas Tartu Ülikoolis eriarstiõpet 187 uut arst-residenti ning kokku õpib ülikoolis nüüd rekordilised 891 arst-residenti. Viimastel aastatel on kasvanud huvi ja tihenenud konkurents kriitilise tähtsusega erialadel, nagu pere- ja erakorraline meditsiin, tõdes ülikool.

Tänavu arstiteaduse põhiõppe lõpetanud üliõpilastest 78 protsenti kandideeris Tartu Ülikooli eriarstiõppesse. Residentuuri sisseastumiskonkursil esitati tänavu 318 avaldust, mida on varasemast märksa rohkem.

Enim avaldusi laekus peremeditsiini erialale, tihedaim konkurss kujunes aga suu- ja näo-lõunaluukirurgia erialal, kus ühele õppekohale kandideeris üheksa inimest. Suur konkurents oli ka dermatoveneroloogia, lastekirurgia ja otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguarsti) erialal.

Peremeditsiini erialale astus tänavu õppima 46 residenti, mis on läbi aegade parim tulemus.

Koos residentide arvu kasvuga areneb ülikoolis pakutav õpe. Residentide toetamiseks käivitab Tartu Ülikool mentorlussüsteemi ning arendab digitaalset e-portfoolio õpikeskkonda.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

nutiproov

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:06

Tööjuubelit tähistavad näitlejad: teatris on kõige tähtsam kambavaim

09:43

Põhja-Korea varustab Venemaa sõjamasinat odava tööjõuga

09:43

Henry Sildaru ja Eileen Gu hakkavad võistlema samas tiimis

09:39

Andres Tropp: kliimapoliitika peab arvestama tehnoloogilise tegelikkusega

09:29

Vana-Rooma teed olid seni arvatust käänulisemad

09:25

Raadiouudised (18.09.2026 09:00:00)

09:25

Liina Raud: Vivian Maier oli sündinud talent

09:21

Võrkpalli EM-il selgusid kõik kaheksandikfinaalide paarid

09:09

Margit Sutrop: vajame TI-hüppes ka hariduslikku tarkust

08:41

Galerii: mahukas ühisnäitus tutvustab Eesti kunstnikele olulisi teemasid

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

17.09

Vahtrasega seotud idufirmad said tema EISA-s töötamise ajal rohkelt toetust Uuendatud

00:24

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti Uuendatud

17.09

Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks

17.09

Michal: Venemaa mobilisatsiooni korral oleme valmis piiri kohe sulgema

17.09

Tallinna loomaaia binturongid üritasid põgeneda

17.09

Sõja 1667. päev:Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennuvälja ja naftatöötlemistehast Uuendatud

17.09

Suri iluuisutreener Irina Kononova

16.09

DNA-niidiots sidus endise politseiniku kolmikmõrvaga, uurimine aga lõpetati

17.09

Valitsus võib Rail Balticu valmimise edasi lükata

17.09

Tusk: Venemaa plaanib drooni- ja raketirünnakuid Ukraina liitlaste vastu

ilmateade

SPORT

09:43

Henry Sildaru ja Eileen Gu hakkavad võistlema samas tiimis

09:21

Võrkpalli EM-il selgusid kõik kaheksandikfinaalide paarid

08:37

Lõhmus: fännid ja tiimivaim on need, mida tooks kõige rohkem esile

08:05

Valanciunas aitas Žalgirisel koduliigas võidukalt alustada

loe: kultuur

09:25

Liina Raud: Vivian Maier oli sündinud talent

08:41

Galerii: mahukas ühisnäitus tutvustab Eesti kunstnikele olulisi teemasid

17.09

Ines: Eurovisiooniga meenuvad mulle vastakad mälestused

17.09

Margot Samel pälvis New Yorgis noore galeristi auhinna

loe: eeter

10:06

Tööjuubelit tähistavad näitlejad: teatris on kõige tähtsam kambavaim

09:25

Liina Raud: Vivian Maier oli sündinud talent

17.09

ARHIIVIPÄRLID | Juubilar Heimar Lenk läbi aastate

17.09

Hambaarst: piimahambaid peab ravima, sest kaaries kandub ka jäävhammastele

Raadiouudised

08:35

Eesti restoranipidajad soovivad toimetulekuks maksusoodustust

17.09

Päevakaja (17.09.2026 18:00:00)

17.09

Vaba Lava kaalub tegevuse lõpetamist Narvas

17.09

Euroopa Komisjon soovib lastele sotsiaalmeedia keeldu

17.09

Valitsus arutab Rail Balticu tähtaja edasi lükkamist

17.09

Rootsi sotsiaaldemokraadid loodavad vasakbloki parteidega valitsuse moodustada

17.09

TS Laevadel on olnud hea aasta

17.09

Raadiouudised (17.09.2026 15:00:00)

17.09

Jutt Kanadast kui EL-i assotsieerunud liikmest tekitab segadust

17.09

Telefonikelmid on taltunud

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo