Eriarstiks õppijate arv tegi tänavu rekordi

Sel sügisel alustas Tartu Ülikoolis eriarstiõpet 187 uut arst-residenti ning kokku õpib ülikoolis nüüd rekordilised 891 arst-residenti. Viimastel aastatel on kasvanud huvi ja tihenenud konkurents kriitilise tähtsusega erialadel, nagu pere- ja erakorraline meditsiin, tõdes ülikool.

Tänavu arstiteaduse põhiõppe lõpetanud üliõpilastest 78 protsenti kandideeris Tartu Ülikooli eriarstiõppesse. Residentuuri sisseastumiskonkursil esitati tänavu 318 avaldust, mida on varasemast märksa rohkem.

Enim avaldusi laekus peremeditsiini erialale, tihedaim konkurss kujunes aga suu- ja näo-lõunaluukirurgia erialal, kus ühele õppekohale kandideeris üheksa inimest. Suur konkurents oli ka dermatoveneroloogia, lastekirurgia ja otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguarsti) erialal.

Peremeditsiini erialale astus tänavu õppima 46 residenti, mis on läbi aegade parim tulemus.

Koos residentide arvu kasvuga areneb ülikoolis pakutav õpe. Residentide toetamiseks käivitab Tartu Ülikool mentorlussüsteemi ning arendab digitaalset e-portfoolio õpikeskkonda.