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Elenger ja Alexela langetavad augustis gaasi hinda

Majandus
Gaasipliit.
Gaasipliit. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Kaks suuremat gaasimüüjat, Elenger ja Alexela, langetavad augustis kodutarbijatele maagaasi hinda.

Elenger langetab augustis paindliku paketi hinda 0,68 eurole kuupmeetrist, juulis on selles paketis kuupmeetri hinnaks 0,74 eurot.

Alexela muutuvhinnaga paketi hinnaks on augustis 0,664 eurot kuupmeetrist, juulis on selles paketis kuupmeetri hind 0,723 eurot.

Nii Alexela kui ka Elenger tõstsid järsult kodutarbijatele hinda maikuus, kui seni alla 0,6 euro maksnud kuupmeetri hind tõsteti 0,8 euro tasemele. Aasta alguses maksis gaasi kuupmeeter kodutarbijale Elengeril 0,54 ja Alexelal 0,52 eurot.

Hollandi gaasibörsil TTF, millest sõltub gaasi jaehind Eestis, langes gaasi hind juuni keskpaigas märkimisväärselt, 50 euro tasemelt megavatt-tunnist 40 euro tasemele. Praeguseks on megavatt-tunni hind mõne euro võrra tõusnud.

Gaasi hind kerkis eriti kõrgele tänavu märtsis, kui TTF-is oli megavatt-tunni hinnaks pea 62 eurot.

Toimetaja: Marko Tooming

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