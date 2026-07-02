Presidendi usaldusväärsus püsib kõrgel tasemel

Presidendi institutsiooni usaldusväärsus tõusis märtsis 76 protsendini ja püsis seal ka juunikuises riigikantselei tellitud Emori uuringus.

Karise usaldusväärsus presidendina kerkis viimase kolme aasta kõrgeimale tasemele märtsikuus. Ametis oleva presidendi usaldusväärsus on olnud kõrge kogu tema ametiaja, olles vahemikus 65 kuni 76 protsenti.

Usaldus valitsuse vastu on väikses kasvutrendis ja on tõusnud 38 protsendini. Nii kõrge oli usaldus valitsuse vastu viimati 2024. aasta detsembris. Madalaim oli see märtsis 2025, kui valitsust usaldas vaid 29 protsenti.

Riigikogu usaldas viimases küsitluses 34 protsenti

Kasvas ka toetus Eesti Euroopa Liitu kuulumisele, mis märtsis oli 73 protsenti ning juunis 78 protsenti.

Emor viis riigikantselei tellimusel uuringu läbi 9.–15. juunil. Küsitlusele vastasid 15+ vanuses Eesti elanikud. Valimi suurus oli 1319.