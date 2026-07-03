Otse kell 12: olukorrast Ukraina sõja rinnetel ja kaitseväekohustusest

Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Rannaveski tutvustab kaitseväekohustuse täitmise ja kaitseväeteenistuse korraldamise 2025. aasta tulemusi ja olulisemaid arengusuundi.

Muu hulgas tuleb juttu sellest, miks asub üha rohkem noori ajateenistusse omal soovil; miks jätkab pärast ajateenistust rekordiline hulk noori tegevteenistuses; millised sammud aitavad värvata rohkem tegevväelasi ja ohvitsere; milline on reservväelaste ja riigikaitseõpetuse areng ning millised on järgmised väljakutsed.