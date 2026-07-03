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Otse kell 12: olukorrast Ukraina sõja rinnetel ja kaitseväekohustusest

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Kaitseministeeriumi pressikonverentsil annab täna ülevaate olukorrast Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg. Hiljem räägib kaitseressursside ameti peadirektor Anu Rannaveski Eesti kaitseväeteenistusest.

Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Rannaveski tutvustab kaitseväekohustuse täitmise ja kaitseväeteenistuse korraldamise 2025. aasta tulemusi ja olulisemaid arengusuundi.

Muu hulgas tuleb juttu sellest, miks asub üha rohkem noori ajateenistusse omal soovil; miks jätkab pärast ajateenistust rekordiline hulk noori tegevteenistuses; millised sammud aitavad värvata rohkem tegevväelasi ja ohvitsere; milline on reservväelaste ja riigikaitseõpetuse areng ning millised on järgmised väljakutsed.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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