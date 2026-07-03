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Lõuna-Vene sadamalinnas Novorossiiskis sai tanklates bensiin otsa

Välismaa
Kütusejärjekord Venemaal
Kütusejärjekord Venemaal Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MARCIN GADOMSKI
Välismaa

Lõuna-Venemaal asuvat sadamalinna on tabanud mitu Ukraina droonirünnakut ning Novorossiiskis on puhkenud tõsine kütusekriis. Vene opositsiooniline väljaanne Meduza vahendab, et 3. juulil sai Novorossiiski kõigis tanklates bensiin otsa.

Novorossiiski munitsipaaljuhtimiskeskus teatas 3. juulil, et tanklates ei ole praegu bensiini saadaval. 

Avalik kaardirakendus näitas, et saadaval oli vaid diislikütus, samas kui bensiini jaemüük on peatatud. Bensiini said endiselt osta vaid ettevõtete kütusekaartide omanikud.

Meduza vahendab, et Novorossiiskis algas kütusepuudus juba 10. juunil ning juuli alguseks pidid inimesed bensiini ostmiseks tundide kaupa järjekorras ootama.

Kohalike elanike sõnul on kriis põhjustanud ka muid probleeme. Ühistranspordis ei tööta konditsioneerid, taksosõidud lähevad kulukamaks, tänavatel sõidab vähem autosid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Meduza

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