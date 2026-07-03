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Tartu hoiu-laenuühistu üldkoosolek lõpetas ühistu tegevuse

Eesti
Tartu hoiu-laenuühistu võlausaldajate koosolek
Tartu hoiu-laenuühistu võlausaldajate koosolek Autor/allikas: Lauraliis Jurkov/ERR
Eesti

Tartu hoiu-Laenuühistu (TLHÜ) üldkoosolekul võeti ligi 60-protsendise toetusega vastu otsus lõpetada ühistu tegevus. Hoiustajate raha koondumine väiksema seltskonna kätte, tuli hoiustajatele ebameeldiva üllatusena.

Tartu maakohus hindas juunis ajutise pankrotihalduri aruandele tuginedes THLÜ püsivalt maksejõuetuks. Reedel Tartu kohtumajas toimunud üldkoosolekule saabus esialgsetel andmetel ligi 300 inimest, et saada selgust nii ühistu rahalisest seisust kui ka hääletada ühistu tegevuse jätkamise üle. Hääletada sai kohaletulnutest aga veidi üle 200, kuna osa polnud esitanud nõudeavaldust õigeks ajaks.

"Kui nõudeavaldust ei ole täidetud, siis saali ei saa. Mis jutt see on? Me oleme kõik võlausaldajad," sõnas hoiustaja Ülo Kirst.

Kuigi osa võlausaldajaid soovis, et sellistel tingimustel lükkuks üldkoosolek edasi, see siiski toimus. Kohaletulnud said ülevaate ühistu rahalisest seisust, misjärel otsustati ligi 60-protsendise toetusega lõpetada Tartu hoiu-laenuühistu tegevus. Pankrotihalduri sõnul on Tartu hoiu-laenuühistul vara suurusjärgus 17 miljonit eurot ja kohustusi kuni 61 miljonit eurot.

"Kui me võtsime kogu debitoorsete nõuete mahust, mida oli 39 miljonit, 39 nõuet, mis kokku moodustasid sellest 36 miljonit., siis selle 36 miljoni me hindasime alla 11 miljonile, sest kahjuks sellest 39 nõudest on väga palju seotud väga kitsa isikute ringiga, kes on saanud ühistu arvelt väga soodsatel tingimustel ja arusaamatutel tingimustel laene," ütles pankrotihaldur Tarmo Peterson.

"Kui me räägime 39 lepingut ainult ja seal on ligi 92% kõikidest nõuetest antud, siis tegelikult see ei ole normaalne riskihajutamine ja kõige kurvem on see, et need laenud ei olegi turutingimustel antud tagatiste mõttes kas või. Me kuulsime siin laenudest, kus 2 miljonit on saanud ettevõte, mis on alles asutatud ja turutingimustel laenu ei saaks.
Paljude hoiustajate jaoks oli raha liikumine väikese seltskonna kätte ja ühistu varade väärtuse madalamaks hindamine üllatus," sõnas Liikmete Koja juht Erki Pisuke.

"Ma alguses mõtlesin, et need summad ei ole nii suured, aga siin tuleb ikkagi välja, et paar inimest on meie hoiu-laenuühistu inimeste raha väga halvasti ära kasutatud. Mul on kõige suurem kahju ikkagi vanadest inimestest, kes on korjanud oma elu jagu lastelastele, aga see raha on praegu kahjuks haihtunud," lausus hoiustaja Villu.

"Mina ei uskunud, et Andro Roos, kes kogu aeg rääkis, et ehitame Eestit ja ärme toida Rootsi pankasid, et tegelikult on siis tema eestvedamisel toimunud selle raha lihtsalt laialijaotamine," ütles hoiustaja Sulev Valdmaa.

Pankrotihalduri sõnul on hoiustajatel lootus tagasi saada heal juhul kolmandik hoiustest.

"17. august peavad võlausaldajad esitama oma nõudeavaldused. Pankrotihaldurid hakkavad tegelema varade müügiga, laenude sissenõudmisega. Sellele kulub aastaid," lausus Peterson.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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