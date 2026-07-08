Tartu hoiu-laenuühistuga seoses käib üks kriminaalasi ja pankrotimenetlus

Tartu kohtumajas eelmisel nädalal toimunud üldkoosolek otsustas Tartu hoiu-laenuühistu tegevuse lõpetada ja likvideerida ühistu juriidilise isikuna. Üldkoosolekul tehti ülevaade ka ühistu varadest ja kohustustest: pankrotihaldurite hinnangul on ühistul vara suurusjärgus 17 miljonit eurot, kohustusi aga 60 miljoni euro kanti.

Pankrotihaldur Tarmo Petersoni sõnul on seis võlausaldajate vaatest keeruline ja kurb.

"Paraku tuleb tõdeda, et ühistu liikmeid hoiti ja nad elasid siis maailmas ja arusaamises, kus ühise rahaga aetakse ühist asja, aga tegelikkus, mis täna vastu vaatab, on see, et ühise rahaga aeti pigem kitsa ringkonna asja," tõdes Peterson.

Praegu on Tartu hoiu-laenuühistuga seoses käimas üks kriminaalmenetlus, mis algatati tänavu veebruaris.

Vanemprokurör Kaido Tuulemäe ütles, et kriminaalmenetluse kohaselt võivad olla THLÜ juhatuse liikmed aastatel 2022-2025 pannud toime usalduse kuritarvitamise koosseisule vastavaid tegusid. Algatatud menetluse käigus uuritakse, kas juhatuse liige või liikmed võivad olla kasutanud ebaseaduslikult ära ühistu vara käsutamise õigust ning rikkunud ühistu varaliste huvide järgimise kohustust, tekitades sellega ühistule suure varalise kahju. Menetlus on algusjärgus, lisas Tuulemäe.

Peterson rääkis, et alanud pankrotimenetluses on pankrotihaldurite missiooniks saada olemasoleva vara eest võimalikult maksimaalne tulemus, aga välja selgitada ka maksejõuatuse põhjused.

"Kui nüüd vaadata seadust, siis ka seaduse järgi, kui pankrotihaldurid tuvastavad, et maksejõuetuse põhjuseks on rasked juhtimisvead või kuriteotunnustele viitavad teod, siis haldurid peavad vastavalt regeerima ehk esitama politseile ja prokuratuurile avalduse," lisas Peterson.

Tuulemäe lausus, et kui THLÜ kohta laekub veel avaldusi, siis üldjuhul peaks sellised kuriteokaebused olemasoleva kriminaalmenetluse juurde lisama, kui on tegemist sama kuriteosündmusega. Kuid esmalt hinnatakse iga kaebust eraldi.

Pankrotimenetluses on järgmine oluline etapp võlausaldajate nõuete esitamine, mille tähtaeg on 17. august. Pankrotimenetlus võtab Petersoni sõnul aega aastaid.