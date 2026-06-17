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Kohus otsustas välja kuulutada Tartu hoiu-laenuühistu pankroti

Majandus
Tartu Hoiu-laenuühistu
Tartu Hoiu-laenuühistu Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Majandus

Tartu maakohus otsustas kolmapäeval kuulutada välja Tartu hoiu-laenuühistu pankroti ning leiab, et ühistu majandustegevuses esinevad püramiidskeemi tunnused.

Tartu maakohus teatas, et nende hinnangul on ajutine haldur piisava põhjalikkusega tuvastanud võlgniku varade ja kohustuste koosseisu ning aruandes esitatud andmed kinnitavad, et Tartu hoiu-laenuühistu on püsivalt maksejõuetu. Kohtu hinnangul on kõigi võlausaldajate võrdse kohtlemise tagamiseks õiglane võlgniku pankroti väljakuulutamine.

Kohtule ei ole esitatud andmeid, mis lükkaks ümber ajutise halduri aruandes toodud andmed või seaks kahtluse alla, et ajutise halduri aruanne ei peegelda olulises osas õigesti ja õiglaselt ühistu varasid ja kohustusi.

Ajutise pankrotihalduri aruandes toodud andmetele tuginedes ei saa kohtu hinnangul võlgniku makseraskusi ületada saneerimismenetluse abil.

Aruandes välja toodud andmed võlgniku vara tegeliku väärtuse, kohustuste ja majandustegevuse kohta, sealhulgas laenude väljastamise kohta seotud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, laenulepingute vormistamise olulised puudused, võlgniku juhtimise vähene läbipaistvus ja finantskontrolli ilmne puudumine, võlgniku otsustusprotsesside vähene dokumenteerimine, varade puudulik arvestus, sealhulgas bilansiandmete ja vara väärtushinnangute muutumine, annavad kohtule aluse nõustuda ajutise halduri aruandes välja toodud võlgniku pankrotistumise põhjustega.

Kohus märgib, et võlgniku majandustegevuses esinevad püramiidskeemi tunnused, kus jooksvat majandustegevust finantseeriti uute hoiustajate rahaliste vahendite arvelt. Võlgniku muu majandustegevus tegelikkuses ei ole pikemat aega võimaldanud katta varasematele hoiustajatele tehtavaid väljamakseid.

Tegu on kohtumäärusega, mis ei ole jõustunud ning see kehtib ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest. Võlgnikul on võimalik 15 päeva jooksul pankrotimääruse kohta määruskaebus esitada.

Kohus määras võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimimise ajaks 3. juuli kell 10.30. Üldkoosolek toimub Tartu kohtumajas. Pankrotihalduriteks nimetas kohus Tarmo Petersoni ja Toomas Saarma.

Toimetaja: Karin Koppel

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