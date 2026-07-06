"Ukraina stuudios" kell 20.30 Meelis Kiili ja Raivo Vare

Sel esmaspäeval on "Ukraina stuudio" külalisteks kindralmajor reservis Meelis Kiili ning majandusanalüütik Raivo Vare.

Venemaa kättemaks Moskva peale saadetud droonide eest saabus 2. juulil, kui Kiievit tabas ulatuslik ja ohvriterohke raketi- ning droonirünnak. Rindel seevastu on venelaste rünnakute tempo langenud ja iga ruutkilomeetri vallutamine nõuab neilt üle tuhande sõduri elu. "Ukraina stuudios" teeb rindesündmuste kokkuvõtte kindralmajor reservis Meelis Kiili.

Ukraina edukad õhurünnakud Venemaa sügavuses paiknevate naftatöötlemistehaste ja pumbajaamade vastu on samas tekitanud olukorra, kus tavakodanike jaoks on bensiin muutunud raskesti kättesaadavaks luksuskaubaks. Kuidas see kõik mõjutab Venemaa majandust pikemas perspektiivis ning millised on sellises olukorras Kremli valikud, seda selgitab majandusanalüütik Raivo Vare.

Saatejuht on Maria-Ann Rohemäe.