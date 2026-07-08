Pärnus algas Järvide klassikalise muusika festival

Kolmapäeval algas 16. Pärnu muusikafestival, mis ühendab Paavo Järvi juhtimisel tegutseva Eesti Festivaliorkestri, kõrgetasemelise kontsertprogrammi ning Järvi Akadeemia.

8. kuni 18. juulini toimuval festivalil esineb enam kui 300 muusikut Paavo Järvi, Neeme Järvi ja Kristjan Järvi dirigeerimisel. Festival toimub Pärnu kontserdimajas, Eliisabeti kirikus ja Ammende villas.

"Avakontsert sellel festivalil on väga liigutav kontsert. Noorteorkester, 13-, 14-, 15-aastased noored muusikud üle terve maailma ja neid juhatab Neeme Järvi, peaaegu 90-aastane maestro, kes oma kogemusi edasi annab. See tegelikult ongi kogemuste edasiandmise moment. Kursused kõikidele pillidele – keelpillidele, puhkpillidele, aga ka dirigeerimine muidugi ja siis isa juhatab ja õpetab noori muusikuid," lausus Paavo Järvi.