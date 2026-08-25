Kasahstanis asuv tehas hakkab töötlema Venemaa toornaftat

Kasahstani energiaminister ütles, et riigis asuv naftatöötlemistehas võtab töötlemiseks vastu Vene naftat ning saadab seejärel bensiini ja diislikütuse tagasi naaberriiki. See viitab taas sellele, et Ukraina rünnakud on tõsiselt kahjustanud Venemaa naftataristut.

Ministri sõnul kuulub 50 protsenti Kondensati rafineerimistehasest Venemaa ettevõttele, kuid ta ei täpsustanud, millisele.

"Ma ei näe mingeid takistusi. Sest 30 protsenti toodetud bensiinist ja diislikütusest jääb Kasahstani ning ülejäänu läheb Vene Föderatsiooni. Oleme selles kokku leppinud," ütles minister.

Tehas rajati algselt Karašaganaki naftavälja juurde, et varustada eelkõige Lääne-Kasahstani piirkonda bensiini ja diislikütusega. 2017. aastaks oli tehase tootmisvõimsus umbes 850 000 tonni aastas.

Viimane kokkulepe sündis pärast seda, kui Venemaal puhkes uus kütusekriisi laine. Paljudes piirkondades, sealhulgas Moskvas ja Peterburis, on tekkinud bensiini- ja diislikütuse puudus. Sotsiaalmeedias levivad videod näitavad, et isegi Moskva oblastis on tanklate juurde tekkinud kilomeetrite pikkused järjekorrad.