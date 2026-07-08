Vihm kipub tänavuse kirsisaagi ära rikkuma

Luuviljalised, eriti kirsid, annavad tänavu keskmist või keskmisest paremat saaki, kuna mullu jäi saak kesiseks ja puudel oli aega kosuda. Aga kahjuks kipub vihm tänavuse kirsisaagi ära rikkuma.

Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuses Viljandimaal on osa tänavust kirsisaaki juba ära korjatud.

"Sel aastal vaatab vastu kohati rõõmus ja kohati nukker pilt. Saak on üle keskmise, aga ilmastik mängib väga suurt rolli ja võib juhtuda, et saagist võime osaliselt ka ilma jääda," ütles puuviljanduse peaspetsialist Kersti Kahu.

Üks mure on ka siis, kui kirss head saaki kannab – marjad kipuvad lõhenema.

"Murelite sees on küllaltki palju suhkruid ja kui teatud küpsusastmega on, siis vihm lihtsalt teeb kahju ja siis nad lõhenevad," lausus Kahu.

Pealegi muudab lakkamatu vihmasadu kirsid vesiseks.

"Tavapärane sordi maitse ei tule esile. Marjad on sel aastal veidi vesisemad ja see magusus ja selline vürts jääb puudu," märkis Kahu.

Polli aiandi kollektsioonis on üle 50 magus- ja hapukirsi sordi, koos aretatiste ja seemikutega on neid aga kordades rohkem. Paljudele kirsisortidele tänavune ilm ei meeldi, vastupidavamad on kohalikud Polli sordid.

"Väga hästi näitab ennast Arthur, Piret, ära korjatud on meil juba Taki. Aga ka Mupi ja Kaspar, nende viljad on väga vähe praegu lõhenenud," lausus Kahu.

Polli aiandusuuringute keskuse juhataja Priit Pramann ütles, et riik küll toetab sordiaretust ja geneetilise materjali säilitamist, kuid sagenevad ebasoodsad ilmaolud nõuavad panustamist katmikaladele.

"Selleks ressurssi pole. Läti-Leedu juba suudavad seda teha, et ehitavad puudele väiksed varujalused peale, meil pole seda. See annaks võrdlusmomendi, kas olid ilmastikust tingitud kahjud. (Lisaks) suudaks puud kaitsta äkilise rahe eest, mis sel aastal ikka väga palju kahju tegi," lausus Pramann.