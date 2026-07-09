X!

Poliitikute sõnul peaks alkoholi kättesaadavus vähenema

uudised
Veiniriiulid Helsingi kesklinna Alko poes.
Veiniriiulid Helsingi kesklinna Alko poes. Autor/allikas: Katri Lehtola / Alko
uudised

Nii koalitsiooni- kui ka opositsioonierakonnad nõustuvad, et alkoholi kättesaadavust tuleks vähendada, kuid jäävad eriarvamusele, kuidas seda täpselt teha. Alkoholiaktsiisi tõstmist tasuks kaaluda, kuid mitte ilma naaberriikideta.

Ligi 90 protsenti inimestest jõuab kodust alkoholi müügikohta vähem kui kümne minutiga. Poliitikud nõustuvad, et alkoholi kättesaadavust peaks edaspidi vähendama.

Siseminister Igor Taro rõhutas, et kuigi hinnatõusu on näha pea igal pool, siis meelemürkidega on asi teistmoodi.

"Meelemürkide osas inflatsioon nii suurt mõju ei avalda, mis tähendab, et inimestel on seda lihtsam soetada, see muutub kergemaks valikuks. Samal ajal kaasneb sellega väga suur kulu," ütles Taro.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige ja opositsiooni kuuluv Tanel Kiik arvas, et valitsuse maksupoliitika peaks eelkõige soosima tervislikumat eluviisi ning inimestele kahjulikke tooteid kõrgemalt maksustama.

"Eestis on ju teatavasti alkoholipoode rohkem kui näiteks Lätis, oluliselt rohkem elanike kohta kui näiteks Põhjamaades ja samal ajal nende hulk on tegelikult üha kasvanud. Meil on lubatud alkoholi müüa ka koolide-lasteaedade vahetus lähetuses, mis on minu meelest esimene koht, mille võiks ära keelata," lausus Kiik.

Keskerakondlasest rahvasaadiku Andrei Korobeiniku sõnul tuleks alkoholipoliitikas koostööd teha just naaberriikidega.

"Kümmekond aastat tagasi oli juttu sellest, et võiks kooskõlastada poliitikat meie naabritega, Balti riikide ja Soomega. See on siiamaani tegemata ja on jälle oht, et võib kasvada piiriülene kaubandus, mis tegelt pigem tõstab tarbimist, mitte ei langeta seda."

Ka reformierakondlane Eero Merilind oli seisukohal, et Balti riikidel võiks olla ühine aktsiisipoliitika. Eesti riik on aga tema arvates alkoholi kättesaadavust juba päris palju piiranud.

"Me teame, et alkoholi iga kell kätte ei saa. Noh, mind isiklikult häirisid alati need reklaamid, mis toimusid siis viis minutit enne seda, kui pood kinni pandi, et: "ostke alkoholi," ütles ta.

Rahandusminister Jürgen Ligi (Reformierakond) peab vajalikuks ennetustööd, mille üheks meetmeks on alkoholiaktsiis. Samas on sellel piirid.

"Kui naabrid seda ei tee, siis meil on raskusi. Eks nad siin on teinud ka, kui ma õigesti mäletan, siis Leedu võttis päris hoogsa sammu. Aga meid mõjutab rohkem Läti," leidis Ligi.

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

teel finaali poole

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:26

Reedel on sooja kuni 23 kraadi

21:18

Poliitikute sõnul peaks alkoholi kättesaadavus vähenema

21:18

Keeleoskamatud hambaarstid põhjustavad tervishoiusüsteemile probleeme

21:14

Nõmme Kalju alustas eurosarja võiduga

20:40

EL kaalub Kallase eestvedamisel piiranguid Iisraeli asundustest pärit kaubale

20:38

Mark Lajal kaotas Newportis avaringis

20:19

Wimbledoni finaal kujuneb Tšehhi siselahinguks

19:43

Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta Uuendatud

19:34

17 ametiühingut loobus pärast kokkulepet ühishagist FIFA vastu

19:17

Tartus on suurem osa gümnaasiumisse astujaid omale õppekoha leidnud

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16:12

Tõrvas evakueeriti üleujutuse tõttu 10 inimest Uuendatud

19:43

Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta Uuendatud

08.07

Ekspertide sõnul pidanuks ülikoolikorvpall Kerr Kriisast miljonäri tegema

08.07

Eestimaa südamesse kerkib uus tankla, riik ehitab maantee sellest eemale

09:49

Ajateenistusse pääseb sel suvel ainult 700 noort

12:21

Suri laulja Bonnie Tyler

08:05

Kontaveit teenis kolmeaastase vahe järel Wimbledoni murul võidu

08.07

Berendson Kriisast: noor inimene mässis ennast hädas aina rohkem sisse

08.07

Suuremate hooldekodude kasum ulatub miljonitesse

07.07

Suri Eesti üks silmapaistvamaid pikamaajooksjaid Toomas Turb

ilmateade

SPORT

21:14

Nõmme Kalju alustas eurosarja võiduga

20:38

Mark Lajal kaotas Newportis avaringis

20:19

Wimbledoni finaal kujuneb Tšehhi siselahinguks

19:34

17 ametiühingut loobus pärast kokkulepet ühishagist FIFA vastu

loe: kultuur

16:26

Arvustus. Hard Rock Laager: veerandsajand tumedat

12:21

Suri laulja Bonnie Tyler

12:07

Galerii: 12-kordne Grammy-võitja John Legend andis Tartus kontserdi

11:36

Nädalavahetusel toimuv Tagaranna kirjanduspäev ühendab ajad ja põlvkonnad

loe: eeter

16:12

Korraldaja: etnolaager avardab noorte arusaama eri kultuuridest

14:26

Kits: tšelloga Vivaldi populaarseimat teost mängida on kõrgpilotaaž

12:27

Tuuli Rand: ma ei julgenud pikalt oma rasedusest rääkida

12:03

Langevarjuinstruktor: Kihnu on üks ilusamaid kohti, kus langevarjuga hüpata

Raadiouudised

18:45

Tõrvas evakueeriti üleujutuse tõttu kümme inimest

18:35

Päevakaja (09.07.2026 18:00:00)

15:25

Opositsioon suhtub alkoholi kättesaadavuse piiramise mõtetesse valdavalt kriitiliselt

15:20

Raadiouudised (09.07.2026 15:00:00)

13:05

Tallinn soovib saada linnahalli renoveerimiseks raha Euroopa Liidult

12:35

Reedel sajab paiguti hoovihma

12:20

Raadiouudised (09.07.2026 12:00:00)

09:45

Tartu jätkab riigiga kohtuvõitlust hooldereformi kulude hüvitamiseks

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (09.07.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo