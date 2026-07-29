PPA tabas sel nädalal 63 immigranti ja nende pealevoolu lõppu ei paista

Sel nädalal tabas PPA Eestist 63 illegaalset immigrant, mida on pea poole rohkem kui eelmisel aastal kokku. Sisserändajad jõuavad Eestisse peamiselt Läti-Valgevene piirilt ning enne sügisel saabuvat kehvemat ilma rändetulve lõppu oodata pole.

Siseminister Igor Taro sõnul on rändekriisi taga Valgevene, kes Venemaa õhutusel immigrante Balti riikidesse saadab.

Seda, et Minski tegevus on teadlik, saab tõendada ka videomaterjaliga, selgitas poliitik.

"Ka videotõendid on olemas, kus "mingid isikud" ehk arvatavasti Valgevene piirivalvurid migrante piirile suunavad. Mõnikord aitavad nad isegi piiritaristut lõhkuda," kirjeldas poliitik.

Lisaks sellele leitakse tabatud immigrantide asjade hulgast leide, mida tavaline turist kaasas ei kannaks, mis viitab veelgi tegevuse tahtlikkusele.

"Keegi ei lähe reisile lihtsalt niisama pika redeli, suurte tangidega, millega aeda lõhkuda või ketaslõikuriga. Kõiki taolisi asju on nii Leedu kui ka Läti piirivalve konfiskeerinud."

Eestisse jõuavad immigrandid pigem Läti-Valgevene piiri ületades, sest sealse piiri infrastruktuur on Baltimaadest kõige nõrgem. Samas on toimuv näidanud, et ka vastaspool kohaneb. Näiteks on Leedus hakatud ehitama tunneleid.

"Kui me neid tunneleid vaatame seestpoolt, siis seal on väga korralikud ja läbimõeldud insenertehnilised lahendused. Palju on kasutatud puitmaterjale selleks, et toestada tunnelit. Väga suured need ei ole, aga puitmaterjali hulk, mis kulub ühe niisuguse tunneli toestamiseks, on ikkagi päris suur," lausus Taro ning selgitas, et sellist asja ei suudaks lihtsalt üks Afganistanist või Somaaliast kohale jõudnud immigrant oma jõuga teha.

Schengeni sees Taro sõnul piire kinni panna ei soovita, sest see ei annaks lihtsalt soovitud mõju.

"Lõunapoolsete [Euroopa] riikide sisepiiride kontrollid või sulgemised on ju näidanud seda, et siis hakkavad migrandid lihtsalt otsima teisi juurdepääsuteid," sõnas Taro.

Hübriidsõja teravik on üldse jõudnud edasi Balti riikidesse ja Soome, sest Poola-Leedu ja Poola-Saksamaa vahelistel piiridel on hakatud kontrolli teostama, lisas politsei- ja piirivalveameti (PPA) juht Egert Belitšev

Tema sõnul on rändekriis süvenenud just sel nädalal, kui on tabatud 63 immigranti ning aastaga on neid kokku tabatud 102. Veel eelmisel aastal oli sama number 39.

Sellise hulga illegaalide jõudmine ei tekita lisakoormust vaid PPA-le, aga ka kohtusüsteemile ning kohalikele omavalitsustele.

"Kuna kinnipidamiseks on vaja kohtuluba, mõjutab see tõlkide kättesaadavust. Lisaks mõjutab ränne ka kohalikke omavalitsusi, sest saabunud isikute seas on ka inimesi, kes väidavad, et nad on alaealised. See tähendab, et selleks, et me saaksime vajalikke toiminguid läbi viia, on meil vaja ka eestkostet ja kohalik omavalitsus peab eeskostjana nende menetlustoimingutes olema kaasatud," nentis politsenik ning selgitas, et tegemist on niisiis üleriigilise operatsiooniga.

Mis puudutab tulevikuväljavaadet, siis Belitševi sõnul ei ole see positiivne ning rändesurve lähemal ajal ei lõppe.

"Täna võiks prognoosida seda, et surve on vähemalt kuni soodsate ilmastikutingimuste jätkumiseni jätkuv. Kindlasti suve lõpuni ja ka sügise alguses võib eeldada, et surve Lätile jätkub."

Kui oktoobris-novembris lähevad aga ilmad halvemaks, siis võib Belitševi sõnul eeldada, et surve väheneb.

Suurem osa on immigrantidest on politseijuhi sõnul tabatud Tallinna ümbrusest, seda kas erinevatest hotellidest, sadamast või kesklinnast teel sadama poole.