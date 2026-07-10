Bayeux' vaip jõudis Londonisse

Esimest korda enam kui 900 aasta jooksul Prantsusmaalt lahkunud Bayeux' vaip saabus reede varahommikul Londonisse, kus see pannakse välja ajaloolisele näitusele.

AFP ajakirjanikud nägid Briti Muuseumi juures, kuidas 11. sajandi taiest sisaldavat metallkasti laaditi maha veokilt, mis toimetas selle üle La Manche'i väina salastatud ja kõrgete turvameetmetega operatsiooni käigus.

"See on ainulaadne hetk," ütles muuseumi direktor Nicholas Cullinan uudisteagentuurile AFP.

"On olnud väga eriline tunnistada Bayeux' vaiba saabumist ja eriti seda, et see on tõenäoliselt esimest korda tuhande aasta jooksul tagasi siinsetel kallastel," lisas Cullinan.

Kuigi vaiba täpne päritolu on teadmata, arvatakse laialdaselt, et 1066. aasta Hastingsi lahingut ja William Vallutaja normannide armee sissetungi algust kujutav seinavaip valmistati Inglismaal, enne kui see Bayeux'sse toimetati.

Arvatakse, et see on esimene kord, kui habras 68-meetrine tikitud vaip on sellest ajast saadik Prantsusmaalt lahkunud, ning ühtlasi esimene kord üle 40 aasta, kui seda on üldse liigutatud.

Vaip on Briti Muuseumis vaatamiseks väljas 10. septembrist kuni 11. juulini 2027 ning näituse esimeseks neljaks kuuks on müüdud juba 100 000 piletit.

Transportimise kuupäev ja üksikasjad hoiti saladuses kuni vaiba teeleasumiseni.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron andis ajaloolisest laenust teada läinud aasta, nimetades seda Prantsuse-Briti suhete tähistamiseks.

"See on käegakatsutav väljendus pikaajalisest sõprusest ja märk meie ühisest soovist näha Prantsusmaad ja Ühendkuningriiki koos oma tulevikku ehitamas," kirjutas Macron ajalehes The Times ilmunud artiklis.

Vaiba laenamist Londonile on kaalutud kahel varasemal korral: 1953. aastal kuninganna Elizabeth II kroonimise puhul ja 1966. aastal Hastingsi lahingu 900. aastapäeva tähistamiseks.

Vaip jääb mõneks päevaks oma spetsiaalselt valmistatud põrutuskindlasse kasti aklimatiseeruma, misjärel kontrollitakse selle seisukorda, lisas ta.

Suurbritannia valitsus on nõustunud pakkuma kindlustuskaitset, mille väärtuseks hinnatakse 800 miljonit naela (938 miljonit eurot) juhuks, kui vaip peaks suuremat kahju saama.

Transporti koordineerida aidanud Peter Ricketts kinnitas, et ainulaadne teos tagastatakse Prantsusmaale terve ja puutumatuna.

"Hingemattev kindlustussumma lihtsalt näitab, kui tõsiselt me suhtume sellesse, et see heas korras tagasi jõuaks," ütles Ricketts AFP-le enne transportimist.