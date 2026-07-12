Tallinna merepäevi külastas tänavu ligi 100 000 inimest

Tallinna merepäevad tõid sel korral kokku ligi 100 000 külastajat, kes nautisid mitmekülgset mere- ja kultuuriprogrammi, tutvusid põnevate alustega ja tegid sõite Tallinna lahel.

2008. aastast alates toimuvate Tallinna merepäevade sündmused jagunesid sel korral Noblessneri ja Lennusadama, Vanasadama kruiisiala ja Kalaranna kvartali vahel. Tegevust jagus nii suurtele kui väikestele merekarudele.

"Meie fookus on meri, paadisõidud, kaatrid, meretakso kasutamine. Praegu numbrid ei ole lõplikud, aga selle nädalalõpu jooksul on merel saanud käia 10 000 inimest. Kui ma olen siin suhelnud paadikaptenitega, kes inimesi veavad, siis osad on öelnud, et neil on kahekordne külastatavus võrreldes eelmise aastaga," lausus merepäevade projektijuht Robert Peets.

Tallinna lahel võis sel nädalavahetusel näha üle 35 erineva aluse, alates uhketest ajaloolistest purjekatest kuni ise kokkuklopsitud veesõidukiteni.

"Mina olen merefanatt ja naudin seda, kui meri on nagu sipelgapesa. See on paras väljakutse kõigile - reisijatele, laevadele, kaptenitele ja sadamale, et kõik turvaliselt toimuks, aga see on väga nauditav ja pidu on väga äge," sõnas Lennusadama jahisadama juht ja meretegevuste koordineerija Lauri Väinsalu.

Laeva- ja purjekareisidele ning kontsertidele lisaks pakuti ka ekstreemsemaid elamusi, näiteks said julgemad võimaluse pugeda vanasse tuukriülikonda ja sellega vee alla minna.

"Nendega käidi tunde ja tunde korraga vee all ja kõik Eestimaa saared on nende poolt paigaldatud elektrikaablitega varustatud," ütles mereväe tuukrite klubi liige Priit Kaasikmäe.