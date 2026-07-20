Kaupo Meiel: selle suve võitjad ja kaotajad esimese poolaja järel

Jalgpalli maailmameistrivõistlused said küll läbi, aga õnneks kestavad edasi Saaremaa ooperipäevad, nii et kõik, kes soovivad kuulsate inimeste seltsis suurejoonelist vaatemängu nautida, saavad seda jätkuvalt teha. Jalgpalli MM-i finaali võitis Hispaania, aga kes võidab ooperipäevad ja üldse kogu tänavuse umbes-täpselt poole peale jõudnud suve, selgub järgneva pooleteise kuu jooksul.

Suvi on ilmselt ainus aastaaeg, millest tahaks igaüks võitjana välja tulla, ülejäänud aastaajad võivad vabalt kasvõi viiki jääda.

Võitjaks võivad end lugeda kõik need, kes said sel suvel puhkust ja ei lasknud sellel raisku minna. Kui ikka sai puhkuse ajal teha vähemalt ühe ükskõik kui lühikese reisi, võtta rannas veidi päikest, teha vihmastel päevadel kodus veidi remonti ja kiruda seda, kui arutult kallis on Eestis väljas süüa ja juua või mõnes rannalinna hotellis ööbida, siis võib selle suve võidetuks lugeda.

Suvisele rahateenimisele ehk turistide ja segaduses kohalike toitmisele, jootmisele ja majutamisele ja lõbustamisele ehk külalislahkuse valdkonnale keskendunud ettevõtjad võivad end võitjaks lugeda, kui on suutnud suve jooksul nina vee peal hoida, mitte pankrotti minna ja klientidele selgeks teha, et küsitud hinnad on mõistlikud ja ega selle raha eest midagi paremat ei saa ka.

No ja kui Tallinna raekoja platsi restoranides valitseb isegi soojal suvepäeval samasugune tühjus kui karmil koroonaajal, siis on selles süüdi riigi maksupoliitika ja absurdne tõsiasi, et maailmas on millegipärast päris palju odavamate hindadega reisisihtkohti kui Eesti.

Olukorraks, milles võivad end üheaegselt võitjaks pidada nii kliendid kui ka ettevõtjad, võib ilmselt pidada seda, kui klientidel on tööle naastes mõned eurod puhkuseraha alles ja ettevõtjad on kogu ülejäänud puhkuseraha endale suutnud võtta.

"Suviseid päikesetõuse ja -loojanguid võib mere ääres täiesti tasuta imetleda, metsas seenel või marjul käimiseks ei pea piletit ostma."

Aga, nagu rikkad inimesed ütlevad, raha pole siin ilmas kõige tähtsam. Tõepoolest, ega võite ja kaotusi ei pea alati rahasse panema. Suviseid päikesetõuse ja -loojanguid võib mere ääres täiesti tasuta imetleda, metsas seenel või marjul käimiseks ei pea piletit ostma ja on toimunud ja eeski palju üritusi, kuhu täiesti tasuta pääseb. Käisin ise sel suvel Saaremaal Tagaranna kirjanduspäeval, pilet anti, aga raha selle eest ei küsitud, ja igavesti imeline päev oli asjalike esinejate ja toreda publikuga. Kõik võitsid ja keegi ei kaotanud. Sama lugu kordub augustis Pärnu Kirjandusfestivalil.

Niisiis võib suvest võitjana välja tulla nii see, kelle jaoks on tõeline võit rahaline, kui ka see, kes kõike eurodeks ja sentideks ei arvesta.

Selle suve võitjatest ja kaotajatest kõneldes ei saa muidugi mööda augusti lõpus suure hooga algavatest presidendivalimistest, mis võivad tuua hulga kaotajaid, aga ei pruugi, kuid toovad kindlasti ühe võitja, kelle võidusärast püüavad kasu lõigata riigikogu valimiste võitu jahtivad erakonnad.

Kuidas saaks rahvas presidendivalimiste järel end võitjana tunda? Ilmselt siis, kui saame napi aja jooksul šõud kogu raha eest ehk õigemini täiesti tasuta. Kui presidendivalimised kujunevad sama tüütuks kui jalgpalli MM-i finaalmäng, siis oleks sellest küll kahju ning laiemas vaates ei saaks seda eriliseks võiduks seda pidada.

Pool suve on veel ees, kuigi pessimistlikumalt vaadates on pool suvest läbi. Võimalusi võite ja kaotusi koguda on siiski veel palju ja palju on ka võimalusi suvest lõpuks ikkagi võitjana välja tulla. Suve puhul on omakorda hea asi see, et võimalus võita on kõigil ja ükski võit ei pea automaatselt tähendama seda, et keegi peab samal ajal kaotama. Suvi on loto, milles kõik võidavad, isegi need, keda presidendiks ei valita, õigemini, eriti need, keda presidendiks ei valita.

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