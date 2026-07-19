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Tallinnas Elamus Spas sai neli inimest vingugaasimürgituse

Eesti
Saun. Pilt on illustratiivne.
Saun. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinnas Elamus Spa 21+ saunakeskuses vajas neli inimest vingugaasi sissehingamise tõttu meedikute abi.

Laupäeva õhtul kell 22.44 teatati häirekeskusele võimalikust vingugaasi juhtumist Tallinnas Mustamäel asuvas Elamus Spa 21+ saunakeskuses. Neli saunakeskuses viibinud inimest tundsid end halvasti ning nendega tegelesid meedikud.

Päästjate saabumise ajaks olid spaa töötajad juba saunaruume tuulutanud. Spaa suleti, et ohutus tagada ja kõik vajalik üle kontrollida. Kohapeal on kiirabi, kes vaatab üle kõik spaas viibinud inimesed, kes end halvasti tunnevad.

Päästeamet palub kõigil inimestel, kes viibisid täna ajavahemikus kell 22.30 kuni 23.15 Elamus Spa 21+ saunakeskuse poolel jälgida lähitundidel tähelepanelikult oma enesetunnet. Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti poole.

Vingugaasimürgistuse sümptomiteks võivad olla peavalu, pearinglus, iiveldus, oksendamine, nõrkus ja uimasus. Nende sümptomite ilmnemisel tuleb viivitamatult minna värske õhu kätte ning pöörduda terviseseisundi hindamiseks arsti poole.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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