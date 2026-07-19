Suunamudijatest vennad Tate'id võeti USA-s Briti võimude süüdistusel kinni

Suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan Tate peeti USA-s Miami linnas kinni pärast seda, kui Suurbritannia võimud teatasid neile uute süüdistuste esitamisest.

Ühendkuningriigi prokuratuuri (CPS) teatel esitatakse Andrew Tate'ile veel seitse süüdistust vägistamises ning lisaks muid süüdistusi arvatavates kuritegudes, sealhulgas inimkaubanduses seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ja laste sündsusetute piltide omamises.

Tristan Tate'ile esitati süüdistus ühes seksuaalrünnakus, kahes vägistamises ja kolmes inimkaubanduse korraldamises või soodustamises seksuaalse ärakasutamise eesmärgil.

Väidetavad kuriteod pandi toime 2010. aasta juulist kuni 2017. aasta augustini. Vennad Tate'id on varasemalt igasugust süüd eitanud.

"Otsus uued süüdistused esitada tehti pärast seda, kui Bedfordshire'i politsei edastas täiendavad tõendid, mille tulemusena kasvas väidetavate ohvrite koguarv selles kohtuasjas seitsmeni," ütles CPS-i erikuritegude osakonna juht Malcolm McHaffie.

USA marssaliteenistus kinnitas BBC-le, et vennad võeti vahi alla, ning USA justiitsministeeriumi pressiesindaja sõnul peeti nad kinni seoses väljaandmismenetlusega.

CPS teatas oma avalduses, et taotleb Suurbritannia ja USA topeltkodakondsusega vendade USA-st väljaandmist.

Vendade advokaat Joseph McBride ütles laupäeva õhtul pärast vahistamist tehtud avalduses, et kogu maailm teab, et Andrew ja Tristan on süütud.

"Seda teavad kõige paremini nende vaenlased. Just seetõttu neid rünnataksegi," jätkas McBride, nimetades uusi Suurbritannia süüdistusi poliitiliseks tellimustööks.

Advokaadi sõnul esitati uued süüdistused eesmärgiga takistada laimuhagi, mille vennad USA-s algatasid.

"Oleme kindlad, et kui pädev kohtunik on faktidega tutvunud ja justiitsministeerium astub vastu sellele ennekuulmatule võimu kuritarvitamisele, pääsevad Andrew ja Tristan Tate vabadusse. Ameerika ei tee ära Suurbritannia poliitilist musta tööd," jätkas ta.

2025.aasta mais kinnitas Briti prokuratuur 21 süüdistusest koosneva nimekirja, millega Tate'id Suurbritannias lõpuks silmitsi seisavad. Väidetavad kuriteod pandi toime aastatel 2012–2016.

2024. aastal sai Bedfordshire'i politsei vendadele Euroopa vahistamismäärused, et tuua nad tagasi Rumeeniast, kus nad elavad ja kus nende suhtes on algatatud kriminaaluurimine.

Juunis lükati tagasi vendade kohtulik nõue avaldada Suurbritannia süüdistajate nimed, kuna CPS otsustas, et väidetavate ohvrite isikud tuleb hoida salajas ametliku kohtumenetluse alguseni.