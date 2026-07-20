Leedu kaitseväe juhataja: praegu Venemaa sõjalise agressiooni ohtu ei ole

Praegu Leedule ja teistele Balti riikidele Venemaa sõjalise agressiooni ohtu ei ole, kuid sõjalised provokatsioonid on endiselt võimalikud, ütles Leedu kaitseväe juhataja Raimundas Vaikšnoras.

"Ma ütleksin, et tavapärast ohtu või sarnast riski praegu näha ei ole, kuid ei saa välistada võimalust, et provotseerimiseks kasutatakse tavapäraseid vahendeid," ütles kindral pühapäeval ajakirjanikele.

Vaikšnoras kommenteeris olukorda pärast seda, kui president Gitanas Nausėda kinnitas nädalate eest välismeedias ilmunud teateid, mille kohaselt kavandab Venemaa Poolas või Balti riikides provokatsioone NATO ühtsuse proovile panemiseks.

Presidendi sõnul põhineb informatsioon luureandmetel Venemaa võimalike rünnakute kohta piirkonna elutähtsale taristule, mida võidakse toime panna nii tavapäraste kui ka ebatavaliste vahenditega.

Kaitseväe juhataja sõnul on kõigil lääne liitlastel sarnane luureteave. Vastusammuna on hiljuti tugevdatud Leedu elutähtsa transpordi- ja energiataristu kaitset.

Vaikšnoras kutsus üles jätkuvale valvsusele, Venemaa tegevuse ja retoorika jälgimisele, ühiskonna vastupanuvõime tugevdamisele ning kaitsevaldkonda investeerimisele.