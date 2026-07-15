Leedu president Nausėda kinnitas Venemaa provokatsioonide ohtu

Leedu president Gitanas Nausėda kinnitas kolmapäeval välismeedias levinud teateid, et Venemaa kavandab Poolas või Balti riikides provokatsioone, mille eesmärk on panna proovile NATO ühtsus.

Presidendi sõnul põhineb teave luureandmetel võimalike Venemaa rünnakute kohta piirkonna elutähtsa taristu vastu, mida võidakse korraldada nii tavapäraste kui ka ebatavaliste vahenditega.

"Me saame oma teenistustelt selliseid signaale. Need ei täpsusta asukohta ega aega, sest seda pole võimalik kindlaks teha – vastaspool ei pruugi olla planeerimisega veel lõpule jõudnud ning meile on teada vaid planeerimise fakt või eesmärk," ütles Nausėda BNS-ile antud intervjuus.

"Seega jah, ma ei saa eitada, et meil on sellist teavet ja et see puudutab kineetilisi sihipäraseid operatsioone, mis, kuigi mitte ulatuslikud, on väga tõenäoliselt suunatud elutähtsate taristuobjektide vastu," lisas Nausėda.

Presidendi sõnul on Leedu elutähtsa transpordi- ja energiataristu turvameetmeid hiljuti tugevdatud.

Riigipea sõnul on teavet mitmesuguste selle taristu vastu suunatud võimalike rünnakute kohta.

"Kõik, mis võiks lihtsalt peatada nende objektide töö, kuna objektid ise on olulised mitte ainult omaette, vaid kogu süsteemi toimimiseks – täpsemalt meie sünkroniseerimisel Mandri-Euroopa süsteemiga," ütles Nausėda.