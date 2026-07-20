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Sotsiaalministeerium kuulutas välja konkursi sotsiaalalaasekantsleri kohale

Eesti
Sotsiaalala asekantsler tegeleb laste ja perede heaoluga.
Sotsiaalala asekantsler tegeleb laste ja perede heaoluga. Autor/allikas: Unsplash
Eesti

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas välja konkursi sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri ametikohale. Tegemist on korralise konkursiga, kuna avaliku teenistuse tippjuhi ametiaeg kestab viis aastat.

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Karin Väljamäe ütles ERR-ile, et praegune sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov plaanib kandideerida ka järgmiseks ametiajaks.

Sotsiaalala asekantsler kujundab ja juhib ministeeriumi sotsiaalvaldkonna strateegilist arengut, mis hõlmab laste ja perede heaolu, sotsiaalhoolekanne, pikaajaline hooldus, puudega inimeste ja eakate toetamine ning sotsiaalse turvalisuse edendamine.

Asekantsler tagab inimkeskse ja teadmistepõhise poliitikakujunduse ning juhib valdkondadeülest koostööd. Samuti vastutab ta visiooni ja strateegiliste eesmärkide seadmise, nende elluviimise ning tulemuste hindamise eest, koordineerides koostööd valitsemisala asutuste, partnerite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Peamiste väljakutsed ametikohal on seotud jätkusuutlike sotsiaalteenuste ja -toetuste kujundamist, sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi paremat lõimimist ning heaolutehnoloogiate laialdasemat kasutuselevõttu sotsiaalvaldkonnas.

Kandidaadilt oodatakse magistrikraadi, vähemalt viieaastast juhtimiskogemust ning inglise keele oskust vähemalt C1-tasemel. Eeliseks peetakse põhjalikke teadmisi Eesti sotsiaal- ja tervishoiusüsteemist, head koostöö- ja läbirääkimisoskust ning kogemust suurte strateegiliste projektide juhtimisel.

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