Erakond Koos on endiselt hädas pangakonto saamisega

Erakond Koos on endiselt hädas sellega, et pangad keelduvad neile pangakonto avamisest, mistõttu puudub neil võimalus tasuda valimiskautsjon eelseisvatel riigikogu valimistel. Nüüd tahab erakond, et valimiskomisjon annaks neile konkreetse juhise, kuidas kautsjon pangakonto puudumisel tasuda.

ERR-i portaal kirjutas aprillis, et erakonnal Koos ei ole õnnestunud avada pangakontot Eestis tegutsevates krediidiautustes, mis omakorda tekitab küsimuse, kuidas saab erakond valimistel kandidaatide eest kautsjoni tasuda.

Nüüd saatsid nad valimiskomisjonile uue kirja, kus kinnitavad, et erakond soovib osaleda tuleva aasta 7. märtsil toimuvatel riigikogu valimistel.

15. septembril saadetud kirjas märgivad nad, et olukord pole muutunud: erakonnal ei ole kehtivat arvelduskontot, mille kaudu erakond saaks teha oma makseid.

"Erakond on korduvalt pöördunud pankade poole eesmärgiga avada arvelduskonto, kuid on saanud eitavaid vastuseid," märkis erakonna juhatuse liige Igor Hopp ja lisas pankade keeldumiste kinnitused.

Erakonna jaoks on tekkinud suletud olukord, kus erakond peab valimistel osalemiseks kautsjoni tasuma, aga selleks on vaja pangakontot. Ilma kontota ei saa aga makset teha. Ning ilma maksest tuleneva kinnituseta ei saa erakond esitada kandidaatide registreerimiseks täielikku dokumentide paketti.

Erakond palub valimiskomisjonil määrata konkreetne, seaduslik ja praktiliselt teostatav mehhanism, mis võimaldaks erakonnal täita seadusest tuleneva nõude olukorras, kus erakonnal objektiivselt puudub pangakonto vaatamata erakonna poolt selle avamiseks tehtud jõupingutustele.

"Meie jaoks on põhimõtteliselt oluline saada just praktiline juhis: mida peab Koos Erakond konkreetselt tegema selleks, et tasuda kautsjon, saada selle tasumise kohta nõuetekohane kinnitus ning saada lubatud kandidaatide registreerimisele riigikogu 2027. aasta valimistel?" kirjutab Igor Hopp.

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe on varem öelnud, et riigikogu valimise seaduse kohaselt kannab erakond enne kandidaatide registreerimiseks esitamist rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjonina nõutava summa iga registreerimiseks esitatud isiku kohta. Dokumentide hulgas peab olema kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

"See eeldab praktikas erakonna poolt kontrollitava arvelduskonto olemasolu ja kasutamist. Seadus ei sätesta alternatiivseid maksevõimalusi ega erimenetlusi," selgitas Koitmäe. Ja lisas, et kolmanda isiku poolt erakonna eest kautsjoni tasumine ei ole lubatav.

Erakond Koos on registreeritud 8. mail 2023. Algul sooviti nimeks võtta Eesti Patriootide Erakond Koos, kuid seda avaldust registriosakond ei kinnitanud. Erakonnal on 723 liiget, neist tuntuim kahes kohtuastmes riigireetmises süüdi mõistetud Aivo Peterson. Norstati värske küsitluse järgi oli erakonna toetus 1,0 protsenti.