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Droonilepe Ukrainaga jäi Eestil sõlmimata

Eesti
Eesti kaitseväelane drooni hoidmas
Eesti kaitseväelane drooni hoidmas Autor/allikas: Eesti kaitsevägi/kpr/OR-2 Maria Tammeaid
Eesti

Sel nädalal Tallinnas toimunud Ukraina ning Põhja- ja Baltimaade tippkohtumise raames allkirjastas Eesti Ukrainaga ühisavalduse koostöö teemal, kuid mitte droonilepet. Küll aga sõlmis droonileppe Läti.

Tallinnas viibinud Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas teha Eesti ja teiste Ukrainat toetavate Euroopa riikidega koostööd selleks, et Venemaa naaberriikidesse kandunud Ukraina droonid kahjutuks teha.

Droonidealast koostöölepingut nimetas Zelenski "droonileppeks" (drone-deal).

Zelenski selgitas ERR-i ajakirjaniku Tatjana Gassova küsimusele vastates, et lepe ei puuduta ainult droonide ostmist, vaid näeb ette ka kogemuste vahetamist, spetsialistide koolitamist ja julgeolekukoostööd.

Zelenski rõhutas, et Ukraina teeb juba sellist koostööd oma partneritega Euroopas ja on valmis saatma operatiivselt oma eksperte koostöö edendamiseks.

Eesti allkirjastas küll tahteavalduse Eesti–Ukraina koostöö teemal, kuid mitte droonilepet.

"Eesti peaminister ja Ukraina president allkirjastasid 9. juunil ühisavalduse tõhustatud julgeoleku- ja kaitsekoostöö kohta. Tegemist on tahteavaldusega, milles kinnitatakse mõlema riigi poliitilist tahet hoogustada ja laiendada kaitsekoostööd, sealhulgas ka droonide teemal. Eesti eesmärgiks on tugevdada meie kaitsevõimet Ukraina teadmiste ja tehnoloogia toel. Kindlasti soovime rakendada Ukraina laia kogemust droonide valdkonnas," selgitas valitsuse meedianõunik Jevgenia Värä.

"Ühisavalduse näol on tegemist algusega, millele järgnevad konkreetsemad arutelud, täpsemad kokkulepped ja koostöö. Läbirääkimised veel käivad, mistõttu ei ole võimalik täpsemalt läbirääkimiste hetkeseisu ega ajajoont hetkel kommenteerida," lisas ta.

Küll aga sõlmis leppe Läti, kui Zelenski kohtus Läti peaministri Andris Kulbergsiga.

Ukraina presidendi kantselei märkis oma hilisemas avalduses, et tegemist on juba kuuenda sedalaadi lepinguga, mille Ukraina on partneritega sõlminud. 

"Tänu droonikokkuleppele tekib Ukrainal ja Lätil mitmeid uusi võimalusi ühistootmiseks, eelkõige kaitsevaldkonnas, mis on kõikide julgeolekuohtude taustal elutähtis," seisis avalduses. 

"Läti aitab tugevdada Ukraina kaitsevõimet, pakkudes toetust nii droonide, õhutõrje kui ka raketitõrje arendamisel. Kokkulepe hõlmab kaitseotstarbelise varustuse tarnimist, Ukraina tootmise rahastamist, kahepoolse kaitsekoostöö edendamist ning tehnoloogiate, kogemuste ja teadmiste vahetamist, sealhulgas integreeritud õhutõrjesüsteemi rajamisel," kirjeldas Ukraina presidenti kantselei.

Kulbergsi sõnul pakub leping Lätile tehnoloogilist oskusteavet ja ühistootmisvõimalusi.

"Peame oma õhuruumi kaitsma ja keegi ei oska seda paremini kui Ukraina," teatas Kulbergs Zelenski ja teiste tippkohtumisel osalenud juhtidega antud ühisel pressikonverentsil. Ta lisas, et Ukraina sõjas on valdav osa Vene sõduritest hukkunud just droonirünnakute tõttu.

Pärast Tallinna tippkohtumist kirjutas Kulbergs sotsiaalmeedias, et kokkuleppe kohaselt saabuvad Ukraina droonitõrjeüksuste eksperdid Lätti "viivitamatult".

Eelmisel kuul teatas Zelenski, et droonikokkulepete vastu tunneb huvi ligi 20 riiki.

"Ukraina on huvitatud sellest, et igal Euroopa piirkonnal oleks piisav kaitse Venemaa ohtude vastu," märkis Zelenski sotsiaalmeedias.

Viimastel nädalatel on kõikide NATO-sse kuuluvate Balti riikide õhuruumi korduvalt sisenenud droonid, mis langeb ajaliselt kokku Ukraina intensiivistunud kaugmaa rünnakutega Venemaa energiarajatiste pihta. 

Ukraina hinnangul on nende vahejuhtumite taga Venemaa, mis muudab elektroonilise sõjapidamise vahenditega droonide lennutrajektoore.

Pärast Tallinna tippkohtumist tehtud ühisavalduses märkis NB8 nime all tuntud riikide rühm, et koostöös Ukrainaga keskendutakse lahingukogemuse rakendamisele, väljaõppele ja infovahetusele, samuti kaitsetööstuslikule ning tehnoloogilisele koostööle.

"Tervitame koostööd droonide ja muude lahinguväljal end tõestanud Ukraina tehnoloogiate vallas. Samuti hindame Ukraina valmisolekut jagada andmeid ning eksportida kaitsetööstust ja tehnoloogiat, et arendada ühistootmist Euroopa partneritega," seisis avalduses.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, LSM

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