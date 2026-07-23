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Kadri Simsonil on kaalukausil Eesti poliitikasse naasmine või töö välismaal

Eesti
Reedene intervjuu: Kadri Simson
Reedene intervjuu: Kadri Simson Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Kadri Simsoni kaheaastane "jahtumisperiood" pärast Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku ametist lahkumist saab peagi läbi ning Simson lubab lähiajal otsustada, kas naasta Eesti poliitikasse või võtta vastu töö välismaal.

Simson ütles Delfile antud intervjuus oma lähiaja plaanidest rääkides, et loodab aasta lõpus täiskohaga tööl olla, ent mis töökoht see on, ta veel ei tea.

"Ma tean, mis pakkumised mul laual on, ja tean, et kõige põnevamad pakkumised paraku ei tule Eestist," sõnas Simson, lisades, et ta ei ole kellelegi oma nõusolekut veel andnud.

Kui välismaalt tulnud tööpakkumised on tulenenud tema tööst Euroopa Komisjoni volinikuna, siis Eestis pole Simson saanud enda sõnul ühtegi pakkumist teistsugusesse ametisse kui täiskohaga poliitik, ning neid kutseid on ta saanud alates sellest päevast, kui 2024. aasta detsembris Eestisse tuli.

Ajakirjaniku küsimusele, kas ta ei näe ennast poliitikasse naasmas, vastas Simson, kes praegu ei kuulu ühtegi erakonda: "Ma praegu ei välista seda. Eesti poliitikal on ka oma külgetõmbeefekt, seda enam, kui näen otsuseid, mida sooviksin mõjutada, aga tavakodanikuna ei mõjuta mitte midagi."

Järgmise aasta riigikogu valimistel kandideerimise üle arutledes usub Simson, et kui ta tahaks, mahuks ta mitme erakonna nimekirja ning ta kaalub erinevaid variante. "Ma arvan, et 1. septembril annan teada, mida teen, ja see ei pruugi olla Eestis."

Võimaliku uue koduerakonna variante vaagides nentis Simson, et tema valikus ei tundu praegu olevat erakondi, kes võiksid garanteeritult järgmises valitsuses olla.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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