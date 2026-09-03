Eestit ähvardab oht maksta Euroopa Rahurahastust saadud summa tagasi

Praegu pole veel teda, kas Eesti peab Euroopa Rahurahastust saadud summa Ukraina mürskude ostmiseks tagasi maksma, rääkis Euroopa Komisjoni kõneisik Christian Wigand.

Kolmapäeval selgus, et Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja maksis kokku 70 miljonit eurot ettemaksu indialastele, kes polnud varem ühtegi mürsku müünud. Osa summast tuli Euroopa Rahurahastust.

Euroopa Komisjoni kõneisik Christian Wigand rääkis, et praegu pole veel teda, kas Eesti peab raha tagasi maksma. Ta sõnas, et Euroopa Rahurahastu on oluline vahend Ukrainale sõjalise abi andmisel, et võimaldada neile varustuse tarnimist.

Euroopa Komisjon suhtleb Eesti ametivõimudega, et teemat täpsemalt uurida. Wigand kinnitas, et on olemas meetmed, millega tagatakse, et Euroopa Liidu raha kasutatakse nõuetekohaselt.

Neljapäevasel valitsuse istungijärgsel pressikonverentsil rääkis eile ametist tagasi astumisest teatanud kaitseminister Hanno Pevkur, et Venemaa soovis samu mürske, mida Ukraina. "Riigid, kust neid saada, polnud ilusad, nunnud riigid, kuhu sa saad minna ja elegantselt osta. Selle tegevusega kaasnes risk," sõnas Pevkur.

Pevkur: Eesti maksumaksjale ei tohiks riski olla

Ta jätkas, et kõikidest sõlmitud lepingutest on sadade miljonite eurode ulatuses jõudnud varustus ja moon Ukrainasse.

"Üldine reegel on see, et kui hoolsuskohustust on täidetud ja käitutud heaperemehelikult, ei tohiks riski Eesti maksumaksjale olla," nentis Pevkur. Ta lisas, et kui mõni ettevõte on teadlikult Ukraina rahvast petnud ja pole moona tarninud, tuleb alustada nende vastu kriminaalmenetlust.

2024. aasta augustis sõlmis riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) esimese müügilepingu Itaalias registreeritud ettevõttega Datasel S.R.L. ja saatis teele esimesed 15 miljonit eurot. Raha selleks ei tulnud mitte Eesti riigieelarvest, vaid Euroopa Rahurahastust.

Teise lepingu sõlmis RKIK Dataseliga 2024. aasta oktoobris ning taas läks teele üle kümne miljoni euro ettemaksu. 2024. aasta lõpus sõlmiti veel kaks lepingut ja maksti ära ettemaks, mida kokku kogunes juba umbes 70 miljonit.