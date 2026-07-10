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ERR Brüsselis: EL-is puudub Venemaa-vastaste sanktsioonide suhtes üksmeel

Välismaa
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Välismaa

Osa Euroopa Liidu liikmesriike soovib lahjendada järgmist Venemaa-vastast sanktsioonipaketti. Samuti on ohus lubadus keelata Ukraina vastu sõdinud inimestele sissepääs Euroopa Liitu.

Kuu aega tagasi esitas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen jõulist uue sanktsioonipaketi ettepanekut.

"Me teeme esimest korda ettepaneku keelata Euroopa Liitu sissepääs kõigile, kes on teeninud Vene sõjaväes alates sõja algusest. Seega Euroopasse ei ole oodatud keegi, kes on osalenud sissetungis Ukrainasse. Nii lihtne see ongi," sõnas von der Leyen.

Kuid nii lihtne see päriselt ei ole. Liikmesriigid pole seni ühehäälselt ettepanekut heaks kiitnud. Väljaanne Euractiv kirjutab, et riigid, mis tänu Vene turistidele raha teenivad - Prantsusmaa, Itaalia ja Kreeka - soovivad Vene sõdurite viisakeeldu oluliselt kärpida. Ohtu, et nende ettepanekut plaanitakse oluliselt lahjendata, komisjon ei tunnista aga ka täna.

"Kui me esitame ettepanekud, siis me oleme enesekindlad, et neid toetatakse. Need ei saabu nagu välk selgest taevast, me kuulame enne liikmesriikide seisukohti," ütles Euroopa Komisjoni kõneisik Paula Pinho.

Eesti silmis on see ka vaid plaaster haavale. Sanktsioonid on oma olemuselt ajutised - neid peab pidevalt uuendama. Eesti ootab Euroopa Komisjonilt seadusmuudatust, mis püsivalt lõikaks ära nende inimeste ligipääsu Euroopa Liitu, kes on relva all Ukraina vastu võidelnud.

"Eesti otsib ikkagi pikaajalist lahendust Euroopa Liidu poliitikas. See, kas see nüüd on sanktsioon või mõni muu meede, mida Euroopa Liit saab võtta... Igal juhul me töötame selle nimel," sõnas välisministeeriumi sanktsioonide lauaülem Mariliis Sepp.

"Rääkides sellest, kuidas me saaks murega tegeleda eraldi struktuursemalt just viisaregulatsioonide kaudu, see on eraldi arutelu. Me ei ole veel seal. Me keskendume praegu sanktsioonide ettepanekule," lausus Pinho.

Teateid on ka sellest, et Kreeka soovib erandit, et jätkata Vene veeldatud maagaasi müümist Euroopa Liidu välistele riikidele. Saksamaa, Poola ja Portugal ei taha nõustuda Vene kala ostmise keeluga ja soovivad erandeid. Bulgaaria tahab sanktsioonide nimekirjast maha võtta Vene õigeusu kirikupea patriarh Kirilli. Mis päriselt sõelale jääb, pole kindel.

"Ootame ikkagi vastuvõtmist esmaspäeval toimuval välisministrite kohtumisel," ütles Sepp.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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