Zelenski kohtub järgmisel nädalal Washingtonis Trumpiga

Valge Maja anonüümsust palunud ametnik ütles uudisteagentuur AFP-le, et Trump kohtub järgmisel nädalal Zelenskiga.

Zelenski kohtub Trumpiga samal päeval, kui Washingtonis peetakse mälestusteenistus sel kuul 71-aastaselt surnud Ukraina vankumatule toetajale, senaator Lindsey Grahamile.

Kiiev ei ole seni kinnitanud Zelenski kohtumist Trumpiga ega tema osalemist Grahami mälestusteenistusel.

Zelenski teatas sel nädalal, et on rääkinud Trumpi saadiku Steve Witkoffi ja väimehe Jared Kushneriga, et elavdada seiskunud kõnelusi neljandat aastat kestva sõja lõpetamiseks.

USA juhitud läbirääkimised konflikti lahendamiseks on takerdunud, kuna Washingtoni tähelepanu on köitnud Iraani sõda. Trump kohtub Zelenskiga samal päeval, mil ta võõrustab ka Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut.

Trumpi ja Zelenski suhted on olnud vahelduvad, kõikudes 2025. aasta veebruaris Ovaalkabinetis toimunud teravast sõnavahetusest viimaste kuude soojemate sidemeteni.

Ukraina liider pidas sel nädalal kõnelusi parempoolse USA mõjuisiku ja Trumpi usaldusisiku Laura Loomeriga, mis on värske märk pingelõdvendusest.

33-aastane ultrakonservatiivne kommentaator, kellel on miljoneid veebijälgijaid, on hiljuti loobunud oma Ukraina-vastasest hoiakust.

"See on iga ukrainlase argipäev, tunnen end täieliku idioodina, et olen viimased viis aastat ukrainlaste võitlust pisendanud," ütles naine kogemuse kohta.

Trump jagas neljapäeval edasi üht Loomeri sotsiaalmeediapostitust tema kohtumisest Zelenskiga, lisades kommentaariks: "Väga hea!!!"

Trump ja Zelenski kohtusid viimati juuli alguses NATO tippkohtumisel Türgis.