Zelenski ja Netanyahu osalevad teisipäeval Lindsey Grahami matustel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski, Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja teised maailma liidrid viibivad teisipäeval Washingtonis, kus nad osalevad senaator Lindsey Grahami matustel.

Graham oli aastaid üks Ukraina häälekamaid toetajaid USA kongressis ning kohtus Zelenskiga Kiievis vaid päev enne oma surma. Zelenski osaleb Grahami matustel ning kohtub Valges Majas USA presidendi Donald Trumpiga.

Washingtonis loodetakse, et kohtumine Trumpi ja Zelenski vahel aitab hoida Ukraina küsimust päevakorral ka pärast Grahami lahkumist ning annab võimaluse arutada edasist sõjalist ja diplomaatilist koostööd.

Pärast Grahami surma on kongressis taas hoogu kogunud ka tema algatatud Venemaa-vastaste sanktsioonide eelnõu. Grahami mälestuseks peaks senat alustama selle arutelu ja hääletustega juba teisipäeval.

Esialgses versioonis ette nähtud 500-protsendine tollitariif Venemaa naftat ja gaasi ostvatele riikidele on kompromissina vähendatud 100 protsendile, et suurendada eelnõu vastuvõtmise võimalusi.

Ühendriikide meedia teatas veel, et kõik 100 USA senaatorit on kutsutud teisipäeva õhtul Washingtonis Kapitooliumis toimuvale kohtumisele Zelenskiga.

Möödunud nädalal kutsus Trump üles lisama eelnõusse ka Iraani-vastased sanktsioonid ning senati vabariiklased on lubanud vastavad muudatused sisse viia.

Lisaks Zelenskile võõrustab Trump teisipäeval Valges Majas ka Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut. Kohtumise keskmes on Iraaniga seotud sõjategevus ning olukord Lähis-Idas laiemalt.