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Turbas pakub endisest profisportlasest õpetaja isetehtud pitsat

Eesti
Eesti

Turbas elav endisest profisportlasest ajalooõpetaja Ain Karutoom otsustas, et suvel niisama puhkamise asemel võiks ehitada koduaeda pitsakioski ning nädalavahetuseti pakub ta seal külastajatele nüüd pitsat. Mehe sõnul annab see töö jõudu, et sügisel tagasi kooli minna.

Turba elanikud teavad, et suvistel nädalavahetustel tasub Jaama tänava poole kiigata. Kui pitsa silt on väljas, pakub hobikokk ja pitsameister Ain Karutoom oma koduaias tõelisi maitse- ja lõhnaelamusi.

"See on hobi. Ta on mul sõpruskonnale mõeldud pitsakoht. Ja ega ... ta ei ole mingi koht ka, see on saun mul siin. Ja ostsin pitsaahju ja nii ma teen," selgitas Karutoom.

Ain askeldab pitsaahju taga mängleva kergusega, toob kasvuhoonest värsket basiilikut ja rukolat ning ajab püsikundede ja kaugemalt tulijatega muhedalt juttu.

Mulle see pitsategemine hakkas meeldima. Ja kui sa midagi õpid ära, siis... pitsat tehes ikkagi pea puhkab," ütles Karutoom ning lisas, et pitsa tegemise õppis ta ära Youtube'ist.

"Vanasti tegin ma sporti ja Nõukogude ajal oli ikka see, et tegid suitsu ka. Ja jätad suitsu maha ja tead, kuidas maitsed lähevad lahti. Siis ma hakkasin seda raha erinevate gurmee-asjade peale panema," ütles mees.

Karutoom ei teinud mitte lihtsalt natuke sporti, vaid tegemist on endise profisportlasega, kes tuli Tallinna klubi Norma ridades Eesti NSV jalgpallimeistriks ja karikavõitjaks ning tegutses seejärel pikalt nii jalgpallikohtuniku kui -treenerina. Pärast sportlaskarjääri lõpetamist läks ta ajalugu õppima ning varsti täitub tal 30. aasta õpetajana.

"Enne kui pitsat hakkad tegema, hakka õpetajaks, siis on sul teada, et on kliente ka," ütles Karutoom.

Üks Laagri Kooli õpilastest tuli koos vanematega ka täna pitsat sööma. Õpilase Kertu sõnul on Karutoom tore õpetaja, kelle tundides saab alati hindeid. Pitsa maitses aga hästi.

See, et õpilased ka suvepuhkusel õpetaja koduaeda aega veetma tulevad, on hea lakmuspaber. Ka telefonitellimusi vastu võttes läheb õpetajal oma õpilaste ja endiste õpilaste häält kuuldes, nägu naerule justkui vana sõbraga rääkides.

"Kui sa oled õpetaja pea 30 aastat olnud, on sul tuttavaid hästi palju. Kui sa oled jalgpalli mänginud, siis sul on võistkonna jagu, ütleme pea terve meistriliiga jagu tuttavaid. Ja kui sa oled kohtunik ja treener ka olnud, siis sul on tuttavaid nii palju, et nad ikka tulevad," rääkis Karutoom ning leidis, et pitsameistri amet annab laengu sügisel taas uue hooga kooli tagasi minna.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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