USA-s Seattle'is hukkus tulistamises vähemalt kaks inimest

Seattle'i päästeamet sai väljakutse veidi pärast kella 18 (Eesti aja järgi kell 4 varahommikul). Võimude teatel hukkus vähemalt kaks inimest ning neli inimest viidi haiglasse. Kõik haiglasse viidud said kuulihaavu ning üks naine viibib kriitilises seisundis, vahendas CNN.

Võimud ei ole seni avaldanud teavet võimaliku kahtlusaluse kohta ega kinnitanud, kas kedagi on kinni peetud. Tulistamine toimus Seattle'i kesklinnas, mille vahetus läheduses toimus iga-aastane toidufestival.

Tulistamine oli üks vähemalt 271 massitulistamisest, mis on tänavu USA-s aset leidnud. Massitulistamiseks loetakse juhtumit, kus tulistatakse vähemalt nelja inimest.