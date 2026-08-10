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Colombiat tabas tugev maavärin

Välismaa
Foto: SCANPIX/AP Photo/Santiago Saldarriaga
Välismaa

Colombiat tabas esmaspäeval 7,4-magnituudine maavärin. Kohalike võimude teatel hukkus vähemalt 22 inimest. Mitmes linnas varisesid hooned kokku ja inimesed jäid rusude alla lõksu.

Suurimast ohvrite arvust teatati Colombia kohvikasvatuspiirkonnas asuvas Pereira linnas, kus linnapea Mauricio Salazari sõnul hukkus 18 inimest. Lähedal asuvas Manizaleses sai linnapea Jorge Eduardo Rojase andmetel surma kolm inimest.

Üks inimene hukkus Colombia peamises Vaikse ookeani sadamalinnas Buenaventuras, kus varisenud hoone alla jäi lõksu mitu inimest, teatas linnapea Ligia del Carmen Cordoba.

Colombia ühes suurimas linnas Calis on pärast enam kui paarikümne hoone varisemist inimesi endiselt rusude all lõksus, lausus linnapea Alejandro Eder. Ühtlasi paluti Bogota ja Medellini võimudelt appi katastroofmeditsiini meeskondi, et päästetöid toetada.

"Praeguseks on elusalt päästetud kaks inimest: üks eakas naine ja üks väike tüdruk. Kuid lõksus on veel inimesi," ütles Eder raadiojaamale Blu Radio. "Tegutseme vähemalt 12 kriitilises punktis ning tegeleme 25 varisenud hoonega."

Maavärina epitsenter asus Vaikse ookeani rannikul paiknevas hõredalt asustatud Chocó departemangus San José del Palmari lähedal. Kuberner Nubia Carolina Cordoba-Curi teatas vigastatutest ja märkimisväärsetest kahjustustest departemangu pealinnas Quibdós ning hoiatas elanikke järeltõugete eest.

Colombia lennuameti teatel peatati lennud Pereira, Manizalese, Quibdó, Armenia, Cartago ja Buenaventura lennujaamades ajaks, mil inspektorid kontrollisid hoonete võimalikke konstruktsioonikahjustusi.

Riikliku katastroofiameti andmetel tunti kohaliku aja järgi kell 7.34 toimunud maavärinat üheksas departemangus ja kõigis 32 departemangukeskuses, mis tõi kaasa inimeste evakueerimise ja teated kahjustustest. 

Colombia geoloogiateenistus hindas maavärina magnituudiks 7,4 ja teatas, et tõugete fookus asus 96 kilomeetri sügavusel. USA tsunamihoiatuskeskuse kinnitusel hiidlaineohtu ei ole.

Reutersi allikat Venezuela piiriosariigis Táchiras ja riigi kesk-lääneosas asuvas Barquisimeto linnas andsid teada, et maavärinat tunti ka seal. Venezuelat tabasid juunis laastavad maavärinad, milles hukkus üle 6000 inimese.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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