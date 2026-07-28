Tali ERJK-le: mind kui kultuuritegelast ja poliitikut ei saa eristada

ERJK algatas eelmisel nädalal menetluse riigikogu liikmete Luisa Värgi ja Kadri Tali suhtes osalemise tõttu sotsiaalmeedia reklaamides. Tali hinnangul on tema elu osa nii roll poliitiku kui ka kultuuritegelasena ning reklaam puudutas just viimast.

Tali osales reklaamis, mis on avaldatud Audi Tallinna ja Audi Eesti sotsiaalmeediakontodel ning seetõttu algatas erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) tema suhtes menetluse.

"Need kontod on Reval Auto Esindused OÜ ametlikud sotsiaalmeediakanalid. Seejuures on Reval Auto Esindused OÜ Instagrami kontol avaldatud reklaam seotud teie kontoga," kirjutas ERJK esimees Heiki Sibul.

ERJK lisas, et Tali on lisaks poliitikuna tegutsemisele ka Põhjamaade sümfooniaorkestri mänedžer ning palus tal selgitada, kuidas on need rollid reklaamides üksteisest eristatavad ja kas reklaami tellinud ettevõte on Talile selles osalemise eest teinud soodustusi või maksnud tasu.

Tali rõhutas oma vastuses, et on juba 1997. aastat Põhjamaade sümfooniaorkestrit koos kaksikõest dirigendi Anu Taliga eest vedanud ning et see toimib eraettevõtete toel.

"30 aasta jooksul oleme kaheinimese tandemina tööülesanded jaganud selliselt, et Anu Tali tegeleb kõikide kunstiliste otsustega ja mina vastutan managerina kogu korraldusliku töö eest. Audi on üks orkestri toetajatest ja oleme leppinud kokku koostöös, milles saame kasutamiseks auto ning meie omalt poolt võimaldame väljapaistvust ja reklaamikoostööd," selgitas Tali.

Tali leidis, et nii tema roll kultuuritegelasena kui ka riigikogu liikmena on tema elu osa ning ei lähe vastuollu poliitikule ja riigikogu liikmele sobivate väärtustega.

Värgile sarnasel teemal saadetud järelepärimises märkis ERJK, et Värk on oma sotsiaalmeediakontodel avaldanud reklaami nii Mööbliaida kui ka Goldtime'i toodetele.

ERJK palus Värgil selgitada, kas reklaami tellinud ettevõtted on talle reklaamis osalemise eest võimaldanud soodustusi või maksnud muud tasu või kas selliste soodustuste või tasu võimaldamine on kavandatud tulevikus. Samuti palus ERJK esitada selle kohta tõendid, sealhulgas kokkulepped või lepingud.

Värk ERR-i küsimustele aga vastata ei soovinud ning sõnas, et asi on tema ja ERJK vaheline. Tema hinnangul asja vastu avalikku huvi pole.