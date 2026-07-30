ERJK lõpetas Värgi ja Tali reklaamide uurimise

ERJK algatas eelmisel nädalal menetluse, mis puudutas riigikogu liikmete Kadri Tali ja Luisa Värgi sotsiaalmeediasse postitatud reklaame. Komisjon leidis, et poliitikute selgitused olid piisavad ning asja edasi ei uurita.

Erakondade rahastamise järelvalve komisjon (ERJK) uuris reklaame, kus Tali (Eesti 200) ja Värk osalesid ning mida nad ka oma sotsiaalmeediakasutajatega reklaamisid.

ERJK aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul olid nende hinnangul mõlema poliitiku põhjendused asjakohased ning menetluse jätkamiseks põhjust ei nähtud.

Tali kirjeldas oma vastuses komisjonile, et tegutses juba ammu enne poliitikat muusikavaldkonnas. Nimelt juhib ta koos kaksikõest dirigendi Anu Taliga 1997. aastast Põhjamaade sümfooniaorkestrit ning kuna orkestri tegevus toetub suuresti eraannetustele, on reklaamtöö mänedžerina ka riigikogu liikmena paratamatu.

Värk oma põhjendusi ERR-iga ei soostunud jagama, sest tema sõnul puudus asja vastu avalik huvi. Küll aga kirjeldas seda Tarand.

"Ma peast ei tsiteeri muidugi, aga põhimõtteliselt ütles ta, et temale kuuluvad või tema asutatud ettevõtted on ärisuhetes teiste ettevõtetega ja see on käinud juba varem nii," kirjeldas komisjoni aseesimees nende jaoks rahuldavat vastust.

Kuna nii Tali kui ka Värk on juba varasemast seotud muusikavaldkonnaga, siis Tarandi sõnul peab iga varasema muualase professionaalse kogemusega isik, kes hiljem poliitikasse suundunud, siiski tajuma, millised on piirid.

"Kuidas ta seda eksponeerib või siis ei eksponeeri, et see ei ärataks kasu saamise kahtlusi."

Tema sõnul on ERJK jaoks aga kõige suuremaks hädaks ja nuhtluseks sotsiaalmeedia, kus piiride tõmbamine on veel keerulisem.

Värk tegi oma sotsiaalmeediakontodel reklaami nii Mööbliaida kui ka Goldtime'i toodetele. Tali osales reklaamides, mida avaldati Audi Tallinna ja Audi Eesti sotsiaalmeediakontodel.