ERJK menetleb Luisa Värgi ja Kadri Tali sotsiaalmeediapostitusi

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) algatas menetluse riigikogu liikmete Luisa Värgi (Reformierakond) ja Kadri Tali (Eesti 200) sotsiaalmeediapostituste uurimiseks, sest Värk ja Tali on oma poliitikuna kasutatavatel sotsiaalmeediakontodel avaldanud eri firmade reklaami.

ERJK esitas poliitikutele asjaolude selgitamiseks järelepärimised.

Värgile saadetud järelepärimises märkis ERJK, et Värk on oma sotsiaalmeediakontodel avaldanud reklaami nii Mööbliaida kui ka Goldtime'i toodetele.

ERJK palus Värgil selgitada, kas reklaami tellinud ettevõtted on talle reklaamis osalemise eest võimaldanud soodustusi või maksnud muud tasu või kas selliste soodustuste või tasu võimaldamine on kavandatud tulevikus. Samuti palus ERJK esitada selle kohta tõendid, sealhulgas kokkulepped või lepingud.

"Olete neid reklaame avaldanud sotsiaalmeediakontodel, kus kajastate oma tegevust poliitikuna. Samuti olete varem osalenud reklaamides ja olnud reklaamnäoks, kehastades näiteks Soome kaubandusketi ABC reklaamis kudujat. Palun selgitada, keda olete kehastanud Mööbliaida ja Goldtime'i reklaamides ning kuidas on teie erinevad rollid teie sotsiaalmeediakontodel ja nimetatud reklaamides üksteisest eristatavad," kirjutas ERJK esimees Heiki Sibul Värgile.

Kuvatõmmis Luisa Värgi sotsiaalmeediakontolt Autor/allikas: kuvatõmmis

Tali reklaamis Audit

Sarnase järelepärimise saatis komisjon Talile, kes on osalenud reklaamides, mida on avaldatud Audi Tallinna ja Audi Eesti sotsiaalmeediakontodel.

"Need kontod on Reval Auto Esindused OÜ ametlikud sotsiaalmeediakanalid. Seejuures on Reval Auto Esindused OÜ Instagrami kontol avaldatud reklaam seotud teie kontoga," kirjutas Sibul.

ERJK lisas ka, et Tali on lisaks poliitikuna tegutsemisele ka Põhjamaade sümfooniaorkestri mänedžer, ning palus tal selgitada, kuidas on tema eri rollid reklaamides üksteisest eristatavad, ning kas reklaami tellinud ettevõte on Talile reklaamis osalemise eest võimaldanud soodustusi või maksnud muud tasu või kas plaanib seda teha tulevikus.