Itaalia juhtivad poliitikud nõuavad Hispaania väljaheitmist Schengeni alast

Rooma ja Madrid läksid Ceuta rändekriisi tõttu riidu ning mitmed Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid neljapäeval üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni kirjutas sotsiaalmeedias, et Ceutast saabuvad kaadrid näitavad taas, kuidas kontrollimatu ebaseaduslik sisseränne kujutab endast tõsist ohtu Euroopa välispiiride julgeolekule.

"Oleme valmis tegutsema, sealhulgas rakendama erakorralisi meetmeid, et kaitsta oma piire ja tagada kodanike turvalisus," teatas Meloni.

Meloni nõudis koos asepeaministri Matteo Salvini ja välisministri Antonio Tajaniga Schengeni lepingu peatamist või Hispaania väljaheitmist sellest vaba liikumist võimaldavast alast.

Schengeni leping võimaldab inimestel vabalt liikuda 29 Euroopa riigi vahel, kuid liikmesriikidel on õigus ajutiselt taastada piirikontroll, kui seda nõuavad julgeoleku- või rändesurvest tingitud asjaolud.

Itaalia välisminister Antonio Tajani läks samas veelgi kaugemale ning süüdistas Ceuta kriisis Hispaania sotsialistist peaministri Pedro Sánchezi rändepoliitikat.

Hispaania kiitis 2026. aasta kevadel heaks ulatusliku legaliseerimisprogrammi, mis võimaldas sadadel tuhandetel riigis ebaseaduslikult viibinud migrantidel saada ametliku elamis- ja tööloa. Tajani ütles, et selline samm soodustab ebaseaduslikku rännet.

Tajani kriitika tekitas Madridis suurt meelepaha ning Hispaania välisminister José Manuel Albares kutsus välja Itaalia suursaadiku.

"Selline avaldus ei sobi partner- ja sõprusriigi välisministrile. Me ootame temalt Euroopa solidaarsust, mitte parteipoliitilist demagoogiat," vastas Albares Tajanile sotsiaalmeediaplatvormil X.