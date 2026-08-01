Kristen Michal: uute sisepiiride tekkimine Schengeni alal pole Eesti huvides

Peaminister Kristen Michal kirjutas sotsiaalmeedias, et Euroopa Liit peab aitama Hispaanial toime tulla Ceuta rändekriisiga ning vältima Schengeni ala killustumist. Isamaa esimees Urmas Reinsalu leiab seevastu, et Schengeni peatamine liikmesriigi suhtes on kriitilises olukorras põhjendatud meede.

Michal teatas sotsiaalmeedias, et kirjutas koos veel 22 Euroopa Liidu riigijuhiga Euroopa Komisjoni presidendile, Euroopa Ülemkogu juhile ja Euroopa Liidu eesistujale, et leida lahendus Ceuta rändekriisile.

Michali sõnul toetab Eesti kontrollitud rännet, kuid massilist ebaseaduslikku sisserännet Euroopa Liitu lubada ei saa. Tema hinnangul peab Euroopa Liit aitama Hispaaniat välispiiri kaitsmisel.

Peaminister rõhutas, et uute sisepiiride tekkimine Schengeni alal ei ole Eesti huvides. "Schengeni ala on suur väärtus, mida tuleb hoida," kirjutas Michal.

Seevastu kirjutas Isamaa esimees urmas Reinsalu sotsiaalmeedias, et Schengeni peatamine liikmesriigi suhtes on ratsionaalne meede ebaseaduslikule rändele uute tõkete seadmiseks kriitilises olukorras.

"Eeldame, et riigid täidavad oma kohustused ja peatavad ränderünded. Eesti aitab juba praegu ka teistel riikidel välispiiri tugevdada. Saatsime hiljuti oma Estpol üksuse appi Läti piirile. Ceuta rändekriisi lahendamisel saavad ja peavad Hispaaniat aitama teised Euroopa riigid, Euroopa Komisjon ja Frontex. Ressursid ja hoovad välispiiri kindlana hoidmisel on Euroopal olemas," nentis Michal.

"Uute sisepiiride tekkimine Schengeni alal ei ole mitte kuidagi Eesti ja eestlaste huvides. Keegi meist ei taha tagasi aega, kus Kesk-Euroopasse maad mööda reisimiseks on vaja läbida rohkem kui 5 vaevarikast piirikontrolli. Schengeni ala on suurt väärtus, mida tuleb hoida," selgitas peaminister.

Michal rõhutas, et Eesti suhtub igasse ebaseaduslikku piiriületusse täie tõsidusega ning kinnitas, et sellise rände korraldajad saavad karistada. Reinsalu hinnangul peaks Eesti aga koos samameelsete riikidega algatama arutelu selle üle, millised tagajärjed peaksid kaasnema liikmesriigile, kes ei suuda tagada ebaseaduslikku rännet tõkestada.