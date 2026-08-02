Välismaale kontserdile sõites ei pruugi reisikindlustus alati aidata

Kontserdi või festivali pärast välismaale sõites tasub enne reisikindlustuse ostmist hoolikalt tingimusi vaadata. Hiljuti sattusid keerulisse olukorda eestlased, kes olid planeerinud sõita Riiga Pitbulli kontserdile, kuid üritus jäeti ära.

Väliskontserdile või festivalile sõites võib ürituse ärajäämine tähendada, et juba tehtud kulutused majutusele ja transpordile tuleb endal kanda.

Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimees Tuuli Pärenson selgitas, et kui välisreisile minnakse eesmärgiga külastada kontserti, ei pruugi tavapärane reisikindlustus kontserdi ärajäämise korral hüvitada kõiki tekkinud kulusid.

"Sellisel puhul see kindlustus peaks olema mitte see miinimumbaas, mis tavaliselt sellist ürituse ärajäämist ei kata, vaid sellele tuleb teadlikult lisakaitseid juurde valida. Ja kahjuks on nii, et mitte iga Eesti kindlustusselts ei pruugigi sellist kaitset pakkuda," lausus Pärenson.

Pärensoni sõnul pakuvad mõned kindlustusseltsid ürituse ärajäämisega seotud kulude katteks kaitset eri nimetuste all.

"Mõnel seltsil on see reisikindlustuse lisakaitsena, reisitõrke lisakaitsena ja mõnel pool on see juba reisitõrke sees," sõnas ta.

Eestis pakuvad lisakaitset ürituse ärajäämise vastu näiteks LHV ja BTA Kindlustus.

Joonas Kušvid If kindlustusest rääkis, et nende reisikindlustus sellisel puhul kulusid ei kata.

"Hetkel konkreetselt Pitbulli näitel on meil kaks klienti, kes pöördusid samamoodi meie poole, et majutused ja kõik muu olid soetatud, aga kuna see on korraldaja poolt tühistatud üritus, siis meie silmis see ei kvalifitseeru kindlustusjuhtumiks," lausus Kušvid.