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Itaalia merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri

Välismaa
Vene varilaevastiku tanker. Pilt on illustratiivne.
Vene varilaevastiku tanker. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIX/SIPA/ADRIEN PITTORE
Välismaa

Itaalia merevägi läks pühapäeval EL-i missiooni raames Vene varilaevastikku kuuluva tankeri pardale, et kontrollida selle riikkondsust ja lipu registreeringut, teatas Itaalia kaitseministeerium.

Ministeeriumi teatel peeti EL-i sanktsioonide all olev ja Kameruni lipu all sõitev tanker Toa Payoh kinni Vahemerel, Itaalia Pantelleria saarest läänes, kui see oli teel Beninist Istanbuli.

Laeva kapten ei teinud esialgu koostööd, mistõttu läks rühm Itaalia sõjaväelasi aluse pardale kopteriga, mis startis EL-i operatsiooni EUNAVFOR MED Irini lipulaevalt Thaon di Revel.

Ministeeriumi teatel kestis Kreeka laeva ja Poola merepatrull-lennuki toetusel läbi viidud kontroll umbes kaks tundi ning viidi ohutult lõpule.

Itaalia ametivõimud uurivad kontrolli käigus saadud dokumente.

"Soovin tunnustada laeva Thaon di Revel meeskonda ja kõiki operatsioonis osalenud teenistujaid nende professionaalsuse, ettevalmistuse ja otsusekindluse eest. Ka see tegevus on konkreetne näide Itaalia panusest Vahemere julgeolekusse ning Euroopa Liidu tegevusse," ütles kaitseminister Guido Crosetto.

Euroopa Liit on kehtestanud sanktsioonid kümnetele laevadele, mis moodustavad nende sõnul osa varilaevastikust, mida Venemaa kasutab alates Ukrainasse sissetungist oma naftaekspordile seatud piirangutest kõrvalehoidmiseks.

EUNAVFOR MED Irini on 2020. aastal käivitatud EL-i mereväemissioon ÜRO Liibüa relvaembargo tagamiseks. EL-i valitsused on hiljem selle ulatust laiendanud, andes loa minna vale lipu all sõitmises kahtlustatavate laevade pardale, et neid kontrollida.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Reuters

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