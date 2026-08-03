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Meremehed ja Kihnu Veeteed ei saavutanud palgatõusu kokkulepet ka lepitaja abil

Eesti
Foto: Kristi Raidla
Eesti

Meremeeste ametiühing ja Kihnu Veeteed ei saavutanud väikesaarte laevameeskondade palgatõusus kokkulepet ka riikliku lepitaja abil. Kevadest alates kestnud palgatüli päädis juuli lõpus Kihnu ja Vormsi laevatöötajate hoiatusstreigiga ja kui kompromissi ei saavutata, võib see viia pikema streigini.

Meremeeste ametiühing (EMSA) on juba alates märtsist proovinud saavutada väikesaarte vahel opereeriva ettevõttega Kihnu Veeteed kokkulepet laevatöötajate kollektiivlepinguks ja põhipalkade tõusuks 20 kuni 30 protsenti. Kokkulepet pole aga siiani, ka ei õnnestunud seda saavutada riikliku lepitaja abil.

"Meie hinnangul riikliku lepitaja oli neutraalne osapool ja lepitusettepanek oli mõistlik ja meile see põhimõtteliselt sobis, aga EMSA siiski sellest üsna kategooriliselt keeldus," lausus Kihnu Veeteede juht Jaak Kaabel.

Ametiühing püüab aga läbirääkimisi tööandjaga jätkata.

"Me oleme saatnud nüüd tööandjale uue kompromissettepaneku lähtuvalt vahepeal toimunud läbirääkimistest ja seal ootame vastust 5. augusti tööpäeva lõpuks. Mis puudutab palgaskaalat, siis me tulime kõigil ametikohtadel veidi allapoole, kui oli riikliku lepitaja pakkumine, välja arvatud madruse töötasu, kellel on täna väga madal ametipalk," ütles meremeeste ametiühingu esimees Jüri Lember.

Juuli lõpus korraldasid Kihnu Virve ja Ormsö parvlaeva meeskonnad tunniajase hoiatusstreigi. Lemberi sõnul ollakse vajadusel valmis ka pikemaks streigiks.

"Kui tööandja ei näita üles ühtegi pidi kompromissivalmidust või lepingusse tuleku valmidust, siis tuleb kaks nädalat kirjalikult ette teatada," ütles Lember.

Lemberi hinnangul on ettepanek Kihnu Veeteede rahalist seisu arvestades jõukohane ja ettevõtte juhi jutt rahapuudusest pole tõsiseltvõetav.

"EMSA on taaskord meile ühepoolselt tähtaegu seadnud ja ultimaatumeid esitanud, sealhulgas taaskord streigiga ähvardanud. Loomulikult me vaatame kõik need pakkumised läbi ja oleme ka varem seda teinud, aga meie hinnang kas või sellesama protsessi näitel on see, et EMSA on üsna agressiivne ja kompromissi ei otsi," lausus Kaabel.

"Loomulikult mingites piirides me saame vastu tulla, aga meie arvates ei ole need EMSA ettepanekud või positsioonid sellised, kus me saaksime seda teha. Meil ei ole miljonites kasumit, meie kasumimarginaal on neli kuni kuus protsenti," lisas ta.

Kaabel ütles, et loomulikult ei soovi ettevõte pikemaajalist streiki, kuid takistada seda ei saa.

"Me seda olukorda ei soovi. Hoiatusstreigi ajal üritasime teha nii, et kõik reisijad saaksid oma sõidud tehtud. Aga kui selline plaan ja soov on, ega me seda väärata ju ei saa. Leping riigiga on meil selline, et streigid on vääramatu jõu olukord. Meile sealt sanktsioone ei teki, selles mõttes rahalist negatiivset mõju märkimisväärselt ettevõttel ei ole. Küll võtame väga tõsiselt seda, et reisijad saaksid ikkagi oma sõite teha," lausus Kaabel.

Meremeeste ametiühing ootab Kihnu Veeteedelt vastust kolmapäevaks.

Toimetaja: Marko Tooming

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