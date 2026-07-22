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Parvlaevade Ormsö ja Kihnu Virve meeskonnad korraldavad hoiatusstreigi

Eesti
Vormsi parvlaev Ormsö.
Vormsi parvlaev Ormsö. Autor/allikas: Baltic Workboats
Eesti

Pühapäeval toimuvad hoiatusstreigid Kihnu-Munalaiu ja Rohuküla-Sviby laevaliinidel, kuna laevade meeskondade palgatingimustes pole tööandjaga kokkuleppele jõutud.

Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing pöördus riikliku lepitaja poole, et otsida aktsiaseltsiga Kihnu Veeteed kokkulepet kollektiivlepingu sõlmimiseks. Ametiliit soovis, et Kihnu Veeteed tagaks kuni 30-protsendilise palgatõusu ja töötasude indekseerimise järgmisel aastal.

Kolmapäeval kella kaheks pidid ametiühing ja riiklik lepitaja saama Kihnu Veeteedelt vastuse. Seda aga ei tulnud, mistõttu teevad parvlaevade Ormsö ja Kihnu Virve meeskonnad pühapäeval hoiatusstreigi.

Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing teatas, et alates 9. märtsist on ametiühing proovinud saada tööandjaga kokkuleppele kollektiivlepingu sõlmimises, kuid tulutult.  Ametiühingu teates seisis, et Kihnu Veeteed ei vastanud riikliku lepitaja 26. juuni lepitusettepanekule tähtaegselt ning nende seisukohad on olnud sisutud.

Kihnu Veeteede juht Jaak Kaabel rääkis, et kuniks kehtib lepitusprotsess, mida juhib riiklik lepitaja, ei saa osapooled üksteisele ultimaatumeid ega küsimusi esitada. "Meie ootame jätkuvalt riiklikult lepitajalt toiminguid," lisas ta.

Kaabel sõnas, et sai hoiatusstreigi teate, kuid tema hinnangul on see ebaseaduslik, kuivõrd riikliku lepitaja menetlus käib veel.

Ta rääkis, et täna kella kaheks soovis meremeeste sõltumatu ametiühing Kihnu Veeteedelt vastuseid erinevatele küsimustele. "Nad tegid ise eraldi ettepaneku ja ootavad sellele vastust," ütles Kaabel.

Parvlaev Kihnu Virve. Autor/allikas: ERR

Ta lisas, et kuna kogu protsessi juhib riiklik lepitaja, oodatakse küsimusi ikkagi sealt. Kaabel selgitas, et siiski on ka ametiühing sisulised vastused oma küsimustele juba saanud.

Täna jätsid Kihnu Veeteed siiski vastused küsimustele esitamata. "See protsess ei käi nii, et üks osapool paneb paika kuupäevi ja nõuab erinevaid selgitusi," nentis Kaabel.

Ta selgitas, et Kihnu Veeteede erinevad töötasud on viimase kolme aasta jooksul tõusnud kiiremas tempos kui tarbijahinnaindeks. "Me töötame vähempakkumiste keskkonnas, kus pakume riigile teenust ja meil on pikaajaliselt tasud kokku lepitud, sealhulgas nende korrigeerimine," sõnas Kaabel.

"Minu informatsioon on selline, et kui laev üle poole tunni hilineb nii ühel kui teisel liinil, siis seda pole lihtne tasa sõita. Tõenäoliselt kõik nende väljumiste järgsed väljumisajad lähevad sassi," rääkis meremeeste ametiühingu esimees Jüri Lember.

Parvlaeva Ormsö hoiatusstreik toimub pühapäeval kell 12 kuni 13. Parvlaev Kihnu Virve streigib kell 14.30 kuni 15.30. "Laevapere liikmed, kes streigist osa võtavad, ei tööta," nentis Lember.

Ametiühing vabandab pileti broneerinud reisijate ees.

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