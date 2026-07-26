Parvlaevad Kihnu Virve ja Ormsö streikisid mandri asemel saarte sadamates

Pühapäeval toimusid hoiatusstreigid Kihnu-Munalaiu ja Rohuküla-Sviby laevaliinidel, kuna laevade meeskondade palgatingimustes pole tööandjaga kokkuleppele jõutud. Kui varem soovis ametiühing streikida mandripoolsetes sadamates, siis laevafirma graafikumuutuse tõttu tuli neil streikida saartel: Kihnu ja Sviby sadamates.

Parvlaev Ormsö seisis kella 12-13 Sviby sadamas ja Kihnu Virve 14:30-15:30 Kihnu sadamas, ütles ametiühingujuht Jüri Lember ERR-ile pühapäeval.

Hoiatusstreigid Kihnu-Munalaiu ja Rohuküla-Sviby laevaliinidel toimusid, kuna laevade meeskondade palgatingimustes pole tööandjaga kokkuleppele jõutud.

Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing (EMSA) pöördus riikliku lepitaja poole, et otsida aktsiaseltsiga Kihnu Veeteed kokkulepet kollektiivlepingu sõlmimiseks. Ametiliit soovis, et Kihnu Veeteed tagaks kuni 30-protsendilise palgatõusu ja töötasude indekseerimise järgmisel aastal.

Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing teatas, et alates 9. märtsist on ametiühing proovinud saada tööandjaga kokkuleppele kollektiivlepingu sõlmimises, kuid tulutult.

Kihnu Veeteede esindaja Jaak Kaabel ütles ERR-ile, et EMSA ootused on niivõrd suured, et neile on päris keeruline vastu tulla. "Siin peab meeles pidama, et kuu aega tagasi esitas riiklik lepitaja neutraalse osapoolena lepitusettepaneku, kuid EMSA keeldus sellisest kompromissist. Selle asemel otsustati korraldada täna hoiatusstreik, mis teeb selle lepitusmenetluse väga omapäraseks või huvitavaks. Peamiselt ikkagi keskendub see tööjõukuludele," sõnas Kaabel.

"Oleme viimastel aastatel palku tõstnud ja oleme tõstnud rohkem, kui on elukallidus selle aja jooksul tõusnud. Selles suhtes oleme üllatavas olukorras. Teine osa sellest asjast on see, et kogu meie sissetulek tuleb riigile hangete kaudu teenuse osutamisest ehk parvlaevade opereerimisest. Seal on tulud fikseeritud, aga kulud on lahtised. Meie kasumimarginaal on olnud viimastel aastatel viie protsendi ringis, nii et konkurents hangetel on päris terav. Ega meil ei ole seal sellist kasumit, mille arvelt palkasid märkimisväärselt tõsta," selgitas Kaabel.

Kaabel ütles, et streik graafikuid ei mõjutanud.

Ametiühingu teates seisis, et Kihnu Veeteed ei vastanud riikliku lepitaja 26. juuni lepitusettepanekule tähtaegselt ning nende seisukohad on olnud sisutud.