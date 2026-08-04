Tõrva vald likvideerib endiselt üleujutusest tekkinud kahjusid

9. juuli varahommikul purunes Tõrvas üksteise järel mitu paisu ning vesi tulvas aedadesse ja majadesse. Üks kannatada saanud majaomanikest Erko Ruukel on tagajärgedega võidelnud terve kuu ning osa töid on veel teha.

"Vesi tuli kolmest kohast. Kust ruumi oli minna, sealt vesi läks. See kõik toimus nii äkki - kestis vaid 45 minutit. Nüüd ootad kogu aeg, et ilm oleks kuiv ja kõik kuivaks. Kui kuskil kuulen sõna "vihm", siis see mind juba häirib. Ise olen haljastuse poolt teinud, sest seda kindlustus ei maksa. Kindlustus tegi oma pakkumise ära, mida nad katavad. Katab väga suures osas ja mul on juba kokkulepped saavutatud. Lähima paari nädala jooksul saab kõik tegevusse pandud," lausus Ruukel.

Kuigi vallavalitsus oli valmis oma elanikele ka asenduspinda pakkuma, ei läinud seda vaja.

"Meil on vähemalt kuus majapidamist, mis said tõsisemalt kannatada. Kolmel on kindlustusega kõik räägitud läbi ja ühte me praegu veel ei tea. Usun, et kindlustuse poole pealt on antud positiivsed vastused, et saab neid inimesi aidata," sõnas Tõrva vallavanem Kalle Vister.

Samas on Tõrva valla eelarvest nõudnud raha Tikste paisu taastamine.

"Ettevõte Valmap Grupp on tänaseks avariiolukorra lahendanud. Praegu ootame siia metallist teepervesid. Nagu need saabuvad, avame tammiosa liiklusele," ütles Tõrva asevallavanem Tarmo Tamm.

Tõrva õnnetus tõstatab ka laiema probleemi - teetruubid riigimaanteedel on puhastamata ja kehvasti hooldatud. Kohalike elanike sõnul tõi vool kaasa suure hulga prahti, sealhulgas penoplasti, mille võinuks varem ära koristada. Tol vihmasel ööl purunes järjest mitu paisu.

"Me ju sel kriisipäeval päästsime mitmeid riigimaanteede truupe. Tol ööl vesi tõusis ja võttis kallastelt vaba risu kaasa ja tekitas ummistuse. Selle järel avanes paisu kõrvalt tee vabaks veele ja nii need maha läksid. Me päästsime ju samal päeval mitu truupi ära ja seal oli selgelt näha, kuidas oli värskelt risu tulnud. Metsaveokid suurte haaratsitega koristasid ära prahi, mis oli truupidesse tulnud," ütles Vister.

Majaomanik Erko Ruukel teab, et midagi sellist on Tõrvas kunagi olnud, kuid enne tema ajaarvamist.