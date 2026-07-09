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Tõrvas evakueeriti üleujutuse tõttu 10 inimest

Eesti
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Üleujutus Tõrvas.
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16 pilti
Eesti

Valgamaal Tõrvas purunes kaks paisu, mille tulemusel jäi vee alla 10 majapidamist. Olukorra tõttu evakueeris vald 10 inimest.

Vald kirjutas oma veebilehel, et esmane info sündmuse kohta saabus kell 6.15 ning selle lahendamisega tegelevad Tõrva vallavalitsuse kriisikomisjon, päästeamet, PPA, kaitseliit, naiskodukaitse ja transpordiamet.

Vald märkis, et esmalt Pokardi paisu purunemise tagajärjel sai üleujutusest mõjutatud viis majapidamist ja teise, Tikste paisu purunemise järel lisandus veel viis majapidamist. Kolme majja tungis vesi ka tuppa.

"Juhtus olukord, kus üks paistamm purunes ja öise vihmaga tekkis veehulga suurenemine. Selle tulemusena hakkas vesi voolama sealt ülevalt Tikste järve, mis omakorda ujutas üle ja hakkas minema Tikste tammist üle ning hakkas võtma teatud elamuid vee alla," ütles parasjagu kriisikoosolekul osalenud vallavanem Kalle Vister ERR-ile.

Video: Erko Ruukel

Visteri sõnul evakueeriti hommikul kella poole seitsme ajal 10 inimest, keegi viga ei ole saanud.

Vallavanem rääkis, et vahepeal purunes ka Tikste paistamm, mis tekitas suurema veevoolu.

"Kõik on kohal, kõik päästevõimalused ja ülepumpamise võimalused on olemas. Nendest majadest on inimesed evakueeritud ja turvaliselt ära paigutatud. Praegu pääste toimetab ja politseijõud on abiks, et suunata liiklust ümber. Oleme informeerinud maanteeametit, nad on kohe välja tulemas ja otsustavad, kuidas liiklust nõndanimetatud Viljandi tänavat pidi Valga-Uulu maantee poole peal korraldada," rääkis Vister.

Vister märkis, et vald paneb kannatada saanud teele betoontõkked ette, et seal liiklust ei toimuks. "Teed tuleb hakata taastama. Kindlasti räägime täna maanteeametiga läbi Viljandi maantee kõrval oleva kõnnitee osas," lisas Vister veel.

Hetkel hindab transpordiamet Valga-Uulu maantee nr. 6 olukorda, kuni uue korralduseni on liiklemiseks suletud Viljandi tn. ja Piima tn.

Piima tänaval asuva silla purunemise tõttu on ümbersõit korraldatud Kirikuküla, Patküla ja Roobe kaudu.

Ilmateenistus kirjutas, et Tõrvas sadas 8. ja 9. juulil kokku 56 millimeetrit vihma, mis on 80 protsenti juulikuu keskmisest sajunormist.

"Kui väga suur kogus vihma sajab lühikese aja jooksul, ei jõua pinnas kogu vett piisavalt kiiresti endasse imada. Ülejäänud vesi liigub kiiresti veekogudesse, põhjustades veetaseme järsu tõusu," selgitas ilmateenistus.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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