USA võimud uurivad kahte Trumpiga seotud turvaintsidenti

Ameerika Ühendriikide võimud tegelevad kahe intsidendi uurimisega, mis puudutavad president Donald Trumpi julgeolekut. Neist esimene on seotud presidenti vedanud helikopteri lennuohutusega, teine aga tema golfiväljaku lähistel tabatud relvastatud mehega.

FAA uurib presidendihelikopteriga seotud intsidenti Washingtonis

USA Föderaalne Lennuamet (FAA) teatas, et uurib teisipäeval toimunud lennuohutusjuhtumit, mis on seotud president Trumpi vedanud sõjaväehelikopteriga.

"FAA uurib Marine One'iga seotud ohutusjuhtumit, kuid esialgsete andmete põhjal ei paista tegemist olevat olnud ohtliku lähenemisega ning õhusõidukid ei liikunud teineteise suunas kokkupõrkekursil," teatas amet.

Trumpi presidendihelikopter Marine One tõusis teisipäeva pärastlõunal Valge Maja juurest õhku, kuid lennujuhid ei olnud selleks ajaks peatanud kommertslende lähedal asuvas Washingtoni Ronald Reagani nimelises lennujaamas, nagu näevad ette pärast 2025. aasta ohvriterohket kokkupõrget kehtestatud eeskirjad, ütlesid Reutersile kaks allikat.

Marine One tõusis õhku Valge Maja lähedal Ellipse'i pargist kell 14.33 kohaliku aja järgi, suundudes Andrewsi lennuväebaasi, kust president pidi edasi lendama Los Angelesse.

Üks Reutersi allikas ütles, et Envoy Airi lend 3742 – Floridasse suundunud reisilennuk Embraer E170 – startis kell 14.34 ning just selle lennukiga leidis aset tõenäoline nõutava ohutu vahekauguse rikkumine Marine One'iga. Envoy Air kuulub ettevõttele American Airlines, mille esindajad ei soovinud juhtumit kohe kommenteerida.

FAA eeskirjade kohaselt peavad õhusõidukid lennujaamade ümbruses hoidma vähemalt 1,5-miilist (umbes 2,4 km) horisontaalset ja 500-jalast (umbes 152 m) vertikaalset vahet. Allikate sõnul näib, et Marine One ja reisilennuk seda nõuet ei täitnud. Samas märkis üks allikas, et õhusõidukid ei liikunud teineteise suunas, mistõttu otsest kokkupõrkeohtu tõenäoliselt ei olnud.

Nii presidendihelikopter kui ka reisilennuk maandusid probleemideta.

Kaks Reutersi allikat ütlesid, et FAA kavatseb juhtumi uurimiseks kokku kutsuda eraldi ohutuse hindamise meeskonna. Valge Maja ei ole juhtunut esialgu kommenteerinud.

FAA kehtestas pärast 2025. aasta jaanuaris toimunud traagilist õnnetust Ronald Reagani lennujaama ümbruses alalised piirangud helikopteriliiklusele. Toona põrkasid õhus kokku American Airlinesi reisilennuk ja USA armee helikopter ning hukkus 67 inimest.

USA Riiklik Transpordiohutuse Nõukogu (NTSB) teatas jaanuaris, et õnnetus oli tingitud FAA süsteemsetest puudustest. Uurijate hinnangul võimaldas amet helikopteritel lennata lennujaama vahetus läheduses ilma piisavate meetmeteta, mis oleksid taganud nende eraldamise reisilennukitest.

Pärast õnnetust keelas FAA Reagani lennujaama ümbruses samaaegse helikopteri- ja reisilennukiliikluse. Kui Marine One tegutseb lennujaama läheduses, peatatakse tavaliselt kogu kommertslennuliiklus. Märtsis keelas FAA ka visuaalse eraldamise kasutamise helikopteriliikluse korraldamisel suuremate lennujaamade läheduses.

Tavapäraselt saab lennujuhtimine vähemalt kolm minutit ette teatada, enne kui Marine One õhku tõuseb, et Reagani lennujaama lennuliiklus saaks selleks ajaks peatatud.

Trumpi golfiväljakul Californias vahistati relvastatud mees

USA presidendi Donald Trumpi golfiväljakul California osariigis vahistati kaks päeva enne riigipea teisipäevast visiiti relvastatud mees, teatas kohalik politsei teisipäeval.

Erariides föderaalagendid märkasid lähedalasuvast California Downey linnast pärit meest, kes kõndis mööda golfiväljakut, tegi fotosid ja videosid ning paistis jälgivat turvameetmete planeerimist, seisis teates.

38-aastane kahtlusalune Jeanine John Taele peeti Rancho Palos Verdeses asuval golfiväljakul kinni pühapäeva pärastlõunal.

Trump saabus golfiklubisse helikopteriga teisipäeva õhtul, et osaleda Vabariikliku partei Rahvuskomitee korraldatud rahakogumisõhtusöögil.

Avalduse kohaselt leidsid politseinikud kinnipidamise käigus kahtlusaluse püksitaskust 16-lasulise salve laskemoonaga.

Seejärel otsisid šerifi abid läbi kahtlusaluse sõiduki ja leidsid sealt laetud püstoli, millel oli kuul rauas, ning veel ühe täis salve.

Politsei ja FBI terrorismivastase võitluse üksuse uurijad otsisid hiljem läbi Taele'i kodu, kust leiti automaatpüss, püstol, kuulivest, suure mahutavusega salved, laskemoona, kaks raadiosaatjat ning mitu murettekitavate avaldustega märkmikku.

Alates 2024. aasta valimiskampaaniast on Trumpile tehtud mitu atentaati.