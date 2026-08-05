X!

USA võimud uurivad kahte Trumpiga seotud turvaintsidenti

Välismaa
USA presidendi kopter maandumas Rancho Palos Verdese golfiväljakul.
USA presidendi kopter maandumas Rancho Palos Verdese golfiväljakul. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / Getty Images
Välismaa

Ameerika Ühendriikide võimud tegelevad kahe intsidendi uurimisega, mis puudutavad president Donald Trumpi julgeolekut. Neist esimene on seotud presidenti vedanud helikopteri lennuohutusega, teine aga tema golfiväljaku lähistel tabatud relvastatud mehega.

FAA uurib presidendihelikopteriga seotud intsidenti Washingtonis

USA Föderaalne Lennuamet (FAA) teatas, et uurib teisipäeval toimunud lennuohutusjuhtumit, mis on seotud president Trumpi vedanud sõjaväehelikopteriga.

"FAA uurib Marine One'iga seotud ohutusjuhtumit, kuid esialgsete andmete põhjal ei paista tegemist olevat olnud ohtliku lähenemisega ning õhusõidukid ei liikunud teineteise suunas kokkupõrkekursil," teatas amet.

Trumpi presidendihelikopter Marine One tõusis teisipäeva pärastlõunal Valge Maja juurest õhku, kuid lennujuhid ei olnud selleks ajaks peatanud kommertslende lähedal asuvas Washingtoni Ronald Reagani nimelises lennujaamas, nagu näevad ette pärast 2025. aasta ohvriterohket kokkupõrget kehtestatud eeskirjad, ütlesid Reutersile kaks allikat.

Marine One tõusis õhku Valge Maja lähedal Ellipse'i pargist kell 14.33 kohaliku aja järgi, suundudes Andrewsi lennuväebaasi, kust president pidi edasi lendama Los Angelesse.

Üks Reutersi allikas ütles, et Envoy Airi lend 3742 – Floridasse suundunud reisilennuk Embraer E170 – startis kell 14.34 ning just selle lennukiga leidis aset tõenäoline nõutava ohutu vahekauguse rikkumine Marine One'iga. Envoy Air kuulub ettevõttele American Airlines, mille esindajad ei soovinud juhtumit kohe kommenteerida.

FAA eeskirjade kohaselt peavad õhusõidukid lennujaamade ümbruses hoidma vähemalt 1,5-miilist (umbes 2,4 km) horisontaalset ja 500-jalast (umbes 152 m) vertikaalset vahet. Allikate sõnul näib, et Marine One ja reisilennuk seda nõuet ei täitnud. Samas märkis üks allikas, et õhusõidukid ei liikunud teineteise suunas, mistõttu otsest kokkupõrkeohtu tõenäoliselt ei olnud.

Nii presidendihelikopter kui ka reisilennuk maandusid probleemideta.

Kaks Reutersi allikat ütlesid, et FAA kavatseb juhtumi uurimiseks kokku kutsuda eraldi ohutuse hindamise meeskonna. Valge Maja ei ole juhtunut esialgu kommenteerinud.

FAA kehtestas pärast 2025. aasta jaanuaris toimunud traagilist õnnetust Ronald Reagani lennujaama ümbruses alalised piirangud helikopteriliiklusele. Toona põrkasid õhus kokku American Airlinesi reisilennuk ja USA armee helikopter ning hukkus 67 inimest.

USA Riiklik Transpordiohutuse Nõukogu (NTSB) teatas jaanuaris, et õnnetus oli tingitud FAA süsteemsetest puudustest. Uurijate hinnangul võimaldas amet helikopteritel lennata lennujaama vahetus läheduses ilma piisavate meetmeteta, mis oleksid taganud nende eraldamise reisilennukitest.

Pärast õnnetust keelas FAA Reagani lennujaama ümbruses samaaegse helikopteri- ja reisilennukiliikluse. Kui Marine One tegutseb lennujaama läheduses, peatatakse tavaliselt kogu kommertslennuliiklus. Märtsis keelas FAA ka visuaalse eraldamise kasutamise helikopteriliikluse korraldamisel suuremate lennujaamade läheduses.

Tavapäraselt saab lennujuhtimine vähemalt kolm minutit ette teatada, enne kui Marine One õhku tõuseb, et Reagani lennujaama lennuliiklus saaks selleks ajaks peatatud.

Trumpi golfiväljakul Californias vahistati relvastatud mees

USA presidendi Donald Trumpi golfiväljakul California osariigis vahistati kaks päeva enne riigipea teisipäevast visiiti relvastatud mees, teatas kohalik politsei teisipäeval.

Erariides föderaalagendid märkasid lähedalasuvast California Downey linnast pärit meest, kes kõndis mööda golfiväljakut, tegi fotosid ja videosid ning paistis jälgivat turvameetmete planeerimist, seisis teates.

38-aastane kahtlusalune Jeanine John Taele peeti Rancho Palos Verdeses asuval golfiväljakul kinni pühapäeva pärastlõunal.

Trump saabus golfiklubisse helikopteriga teisipäeva õhtul, et osaleda Vabariikliku partei Rahvuskomitee korraldatud rahakogumisõhtusöögil.

Avalduse kohaselt leidsid politseinikud kinnipidamise käigus kahtlusaluse püksitaskust 16-lasulise salve  laskemoonaga.

Seejärel otsisid šerifi abid läbi kahtlusaluse sõiduki ja leidsid sealt laetud püstoli, millel oli kuul rauas, ning veel ühe täis salve.

Politsei ja FBI terrorismivastase võitluse üksuse uurijad otsisid hiljem läbi Taele'i kodu, kust leiti automaatpüss, püstol, kuulivest, suure mahutavusega salved, laskemoona, kaks raadiosaatjat ning mitu murettekitavate avaldustega märkmikku.

Alates 2024. aasta valimiskampaaniast on Trumpile tehtud mitu atentaati.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, AFP-BNS

Samal teemal

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:04

Euroopa linna- ja maaelanike süsinikujalajälgede erinevus kahaneb

08:47

Jordaania jalgpallijuht süüdistab Infantinot toetuse väljapressimises

08:46

Eesti saab riigikaitse investeeringuteks laenu kuni 2,34 miljardit

08:44

Meedia: Hiina harjutab USA laevadest tehtud makettide peal nende ründamist

08:26

Statistikaamet: tööstusettevõtete tootmine vähenes juunis viiendat kuud

08:15

Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Tuula oblastis Uuendatud

08:15

U-18 käsipallikoondis jäi ka teises alagrupimängus võiduta

08:00

Tartu külje alla planeeritakse golfikeskust ja väikeelamuid

07:30

Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisijarekordi

07:29

USA võimud uurivad kahte Trumpiga seotud turvaintsidenti

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

04.08

Eestisse jõuab saaste Lõuna-Euroopa põlengutest, hoogu kogub super-El Niño

04.08

Ukraina ründas Wildberriese ladusid Moskva ja Peterburi lähedal Uuendatud

04.08

Euroopa otsib viise Palantiri-sõltuvusest vabanemiseks

04.08

Allikad: USA on sõjas kasutanud ära peaaegu kõik oma kaugmaa täppisraketid

04.08

WSJ: tehisintellekti buum muudab USA majandust tundmatuseni

04.08

Andmekaitse inspektsioon peatas juurdepääsu Treimann-Legranti veebilehele

04.08

Tallinn kaalub lennujaama sõitva ühistranspordi tööaja pikendamist öösse

04.08

Põhja-Pärnumaa vallavanemaks sai endine Tallinna abilinnapea Kaarel Oja Uuendatud

04.08

Peeter Kaldre: uus kurjuse telg

04.08

Coopi turuosa teeb Prisma ostuga hüppe, ent hinnatõusuks firma ruumi ei näe

ilmateade

SPORT

08:47

Jordaania jalgpallijuht süüdistab Infantinot toetuse väljapressimises

08:15

U-18 käsipallikoondis jäi ka teises alagrupimängus võiduta

04.08

Elevandiluurannik palkas neile minevikus edu toonud vutitreeneri

04.08

Eesti rallimehed särasid Soome teedel

loe: kultuur

04.08

Eesti helilooja Alisson Kruusmaa teos kõlas mainekal Tanglewoodi festivalil

04.08

Jaapani kunstnik esitleb Tartus kümme aastat valminud fotoseeriat

04.08

Järgmise Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Kolm-neli!"

04.08

Uus ühendus Kultuuritahe tahab tugevdada kultuuri rolli riigipoliitikas

loe: eeter

04.08

South of Savoy solist: kõik juhtub siis, kui on õige aeg

04.08

Kantri Guidu Bänd: teeme provokatiivset lindpriisülti

04.08

Kiirabiõde: minu rekordiks on 27 väljakutset ööpäevas

04.08

Aleksei Turovski 80: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

Raadiouudised

04.08

Tartu vangla otsib seoses Rootsi vangide tulekuga ligi 300 uut töötajat

04.08

Pärnu volikogu kokkukutsumine tekitas kriitikat

04.08

Päevakaja (04.08.2026 18:00:00)

04.08

Hasartmänguseadust on kavas muuta sõltlastele mõeldes

04.08

Raadiouudised (04.08.2026 15:00:00)

04.08

Haiglates on puugi eemaldamine erinevalt tasustatud

04.08

Tööturul püsimiseks tuleb järjest rohkem juurde õppida

04.08

Ilm püsib sel nädalal soe ja vihmane

04.08

Raadiouudised (04.08.2026 12:00:00)

04.08

Tallinn kaalub, kas trammiühendust lennujaama pikendada öötundidele

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo